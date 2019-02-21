Футбол

Кокорин поддержал получившего травму ДзагоеваМатч ТВ 02:23

Находящийся в СИЗО «Бутырка» Александр Кокорин поддержал полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. 21 февраля игрок армейцев был прооперирован в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава.
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Кокорин поддержал получившего травму Дзагоева

Sportbox.RU02:23

Кокорин поддержал получившего травму Дзагоева

Матч ТВ02:23

«Будь сильным». Кокорин поддержал Дзагоева

Спорт-Экспрессвчера в 12:53

Кокорин выразил поддержку Дзагоеву в связи с травмой

Газета.Ruвчера в 13:57

«Дзага, будь сильным». Кокорин поддержал прооперированного Дзагоева

Sport24.ruвчера в 13:33

Кокорин — Дзагоеву: будешь ещё сильнее, когда вернёшься, всё будет хорошо

Чемпионат01:43

Кокорин - Дзагоеву: «Будешь ещё лучше и сильнее, когда вернёшься»

Евро-футбол.рувчера в 13:27
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Космос

Рогозин заявил, что корабль «Федерация» не будет летать на МКС

Обновлено в 10:36
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла

Обновлено в 08:29
Политика

Украинские претендентки на «Евровидение» ответили на вопрос о Крыме

Финалистки отбора на конкурс «Евровидение 2019» из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк — деликатно ответили на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Двух генералов внутренних войск МВД осудили за взятки

Ростовский гарнизонный военный суд признал бывшего заместителя командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД генерал-лейтенанта запаса Леонида Кривоноса, экс-начальника штаба того же командования генерал-майора Андрея Головацкого и капитана запаса Минобороны Вадима Зуева виновными в получении взяток и мошенничестве.
Обновлено в 10:41
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

В Министерстве труда и социальной защиты предложили проиндексировать социальные пенсии на два процента.
Обновлено в 08:19
Футбол

Дмитрий Черышев: не считаю, что «Зениту» повезло с «Вильярреалом»

Отец российского футболиста испанской "Валенсии" Дениса Черышева и главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев заявил, что не считает, что петербургскому "Зениту" повезло с "Вильярреалом", который достался "сине-бело-голубым" в соперники по 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 10:06
Спорт

Медведева одержала победу в Финале Кубка России

Обновлено в 08:00
Общество

В Москве могут построить небоскреб в виде ракеты

Обновлено в 09:00
Происшествия

В кортеж молдавского президента врезался автомобиль

Одна из машин кортежа президента Молдавии Игоря Додона попала в аварию. В результате инцидента никто пострадал, сообщает 21 февраля ТАСС.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Суд арестовал мать проведшего ночь в парке «Лосиный Остров» мальчика

Обновлено в 07:58
Футбол

Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Претендентами стали нападающий "Зенита" Сердар Азмун, форвард "Зальцбурга" Патсон Дака, полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия и хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
Обновлено вчера в 22:16
ЖКХ

Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей

После проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год, об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, копия есть в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Новосибирске арестован замдиректора медцентра имени Мешалкина

Обновлено в 07:13
Политика

МИД назвал провокацией утверждения об избирательном голоде в СССР

МИД России отмечает, что трактовать общую для всех народов СССР трагедию как "истребление" отдельных народов - "умышленная провокация, направленная на разжигание антироссийских настроений и межнациональной розни в дружественных нам странах с большим числом русскоязычного населения".
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая

Обновлено вчера в 23:46
Космос

Рогозин опроверг проблемы при запуске спутника EgyptSat-A

Запуск ракеты «Союз» со спутником связи EgyptSat-A прошел успешно, никакой критической ситуации нет, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 10:25
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Авто

В России сменился лидер среди самых популярных иномарок

Обновлено в 10:54
Происшествия

В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду

Обновлено в 09:50
Футбол

ЦСКА арендовал 19-летнего защитника «Уфы»

ЦСКА взял в аренду у "Уфы" защитника Игоря Дивеева, сообщается на официальном сайте московской футбольной команды.
Обновлено в 09:15
Общество

Минстрой предложил меры по усилению газовой безопасности домов

Минстрой предложил внести ряд изменений в действующее законодательство, направленных на усиление газовой безопасности в жилых домах.
Обновлено в 10:14
Политика

С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
Обновлено в 05:44
Интернет

Facebook отказался от слежки за пользователями

В американской компании Facebook решили отказаться от своих мобильных приложений, которые могли вести слежку за пользователями, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 10:39
Политика

ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

«Европейский суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:31
Политика

Медведев поручил проработать вопрос о запрете «клеток» в залах суда

Министерство юстиции, МВД и Минфин должны дополнительно проработать вопрос о запрете на установку в залах суда так называемых «клеток» и «аквариумов» для подсудимых.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Из-за дизентерии в московских детсадах могли возбудить дело

Следственный комитет мог возбудить уголовное дело по факту массового заражения детей дизентерией в московских детсадах.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Сирийская армия уничтожила штаб-квартиру руководства «ан-Нусры»

В ходе операции на севере провинции Хама был ликвидирован один из лидеров террористов Мухаммад Юсеф Баслие Сирийская армия уничтожила штаб-квартиру руководства запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра", передает Syria TV.
Обновлено в 11:01
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России

Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье

Обновлено в 03:04
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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