Футбол

Кокорин поддержал получившего травму ДзагоеваМатч ТВ 02:23

Находящийся в СИЗО «Бутырка» Александр Кокорин поддержал полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. 21 февраля игрок армейцев был прооперирован в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава.
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Кокорин поддержал получившего травму Дзагоева

Матч ТВ02:23

«Дзага, будь сильным». Кокорин поддержал прооперированного Дзагоева

Sport24.ruвчера в 13:33

Кокорин — Дзагоеву: будешь ещё сильнее, когда вернёшься, всё будет хорошо

Чемпионат01:43

Кокорин выразил поддержку Дзагоеву в связи с травмой

Газета.Ruвчера в 13:57

Кокорин поддержал травмированного Дзагоева

Soccer.ru01:57

«Будь сильным». Кокорин поддержал Дзагоева

Спорт-Экспрессвчера в 12:53

Кокорин - Дзагоеву: «Будешь ещё лучше и сильнее, когда вернёшься»

Евро-футбол.рувчера в 13:27
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Футбол

Александр Дюков избран новым президентом РФС

На внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) в Москве состоялись выборы нового президента организации.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск Салюков стал генералом армии

Обновлено в 03:03
Происшествия

Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье

Обновлено в 03:04
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково

"Экспертам предстоит оценить техническое состояние лайнера, прежде чем допустить его к новым полетам", - сказал источник.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Новосибирске арестовали замдиректора медцентра им. Мешалкина

Обновлено в 04:31
Армия и оружие

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Кирове в одной из квартир обнаружено тело 3-летнего ребенка

Обновлено вчера в 03:31
Политика

ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщил российский Минюст.
Обновлено в 04:16
Политика

Путин поручил подготовить меры поддержки популярной молодежной музыки

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежной аудитории.
Обновлено в 02:49
Политика

Медведев высказался за отмену «аквариумов» в залах суда

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту проработать вопрос о запрете специальных кабин для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в залах заседаний судов.
Обновлено в 04:30
Политика

Путин дал поручение по «китовой тюрьме» в Приморье

Речь идет о центре содержания косаток и белух в бухте Средняя Приморского края.
Обновлено в 03:20
Происшествия

МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей

Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Тверской области обнаружили три подпольные нарколаборатории

Обновлено в 03:56
Происшествия

ФСБ задержала полковника МВД во Владикавказе при получении взятки

Во Владикавказе полковника МВД задержали при получении взятки в размере 6 млн рублей.
Обновлено в 04:35
Политика

Телерейтинг послания Путина в Москве оказался самым низким с 2013 года

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, транслировавшееся 20 февраля в прямом эфире пяти телеканалов, оказалось самым непопулярным у московских телезрителей за последние пять лет.
Обновлено вчера в 22:27
Культура

Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»

Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»

Байкальские шаманы в Ангарске (Иркутская область) провели обряд с жертвоприношением верблюдов в рамках патриотической акции «для укрепления России».
Обновлено вчера в 19:49
Транспорт

«Единая Россия» выступила против новых штрафов за превышение скорости

Речь идет о штрафах за превышение скорости на 10-20 км/ч, сейчас штрафуют только за превышение скорости более чем на 20 км/ч.
Обновлено в 03:36
Политика

В Кремле следят за эволюцией позиции США по выводу войск из Сирии

В Кремле с большим интересом и тщательным вниманием наблюдают за тем, как эволюционирует позиция США по вопросу вывода военного контингента из САР, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:41
Экономика

Минтруд поменяет порядок начислений социальных доплат

По действующей схеме доплаты к пенсии получают те неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины ПМП в регионе проживания.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика

Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВП

Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

Фанаты «Спартака» бойкотируют матч с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» намерено бойкотировать домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за действий Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) и самого клуба.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Как лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку

Стритрейсерша Мара Багдасарян, лишенная водительских прав, задолжала за парковку, следует из базы данных на сайте ФССП России.
Обновлено в 04:31
Кино

Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

37-летняя актриса Дарья Егорычева, известная по роли в сериале "Глухарь", скончалась в ночь на 21 февраля в Москве.
Обновлено вчера в 09:34
Экономика

В России с начала года задолженность по зарплате выросла на 12%

В России общий объём задолженности по зарплате вырос с начала года на 12% и составляет 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика

Ассанж получил новый австралийский паспорт

Основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу выдали новый австралийский паспорт. Об этом в пятницу, 22 февраля, пишет The Sydney Morning Herald.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Челябинской области скончалась воспитанница приюта

11-летняя воспитанница одного из социальных учреждений в Троицке Челябинской области скоропостижно скончалась 21 февраля после уроков.
Обновлено в 04:12
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка

По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку.
Обновлено в 00:00
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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