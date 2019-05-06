Футбол
Кокорин поблагодарил за поздравления с чемпионством «Зенита»Sport24.ru 05:20
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, поблагодарил за поздравление с чемпионством. Направляясь в зал суда, футболист сказал: «Спасибо».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево
В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Происшествия
На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»
На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае
Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Минтранс не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100
Глава Минтранса Евгений Дитрих не считает нужным приостанавливать полеты Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:11
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Лена Ленина рассказала о депрессии Сергея Зверева
По ее данным, звездный стилист до сих пор не может прийти в себя после того, как его сын Сергей стал приходить на ток-шоу, рассказывать о своей личной жизни, о скандалах с отцом и отношениях с биологической матерью.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Наука
Древняя стела подтвердила существование библейского царя
Исследователи из Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман дали новое прочтение тексту знаменитой Стелы царя Меша, которое доказывает реальное существование библейского царя Балака.
Обновлено 03 мая в 09:19
Экономика
Пенсионные фонды столкнулись с проблемой
Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:13
Происшествия
Трагедия с SSJ-100 могла произойти из-за удара молнии
Обновлено вчера в 20:19
Кино
Джонни Деппа до сих пор не пригласили в «Фантастические твари-3»
По информации издания The Blast, студия до сих пор не подписала контракт о съемках третьей части «Фантастических тварей» с голливудской звездой.
Обновлено в 02:22
Общество
Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм
Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил новый мировой рекорд
Финальная часть супергеройской саги «Мстители: финал» установила новый рекорд, собрав в прокате два миллиарда долларов за 11 дней.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
В Венесуэле готовы дать ответ на военное вторжение
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 05:16
Баскетбол
Никола Йокич сломал микрофон во время послематчевой пресс-конференции
Центровой «Денвера» Никола Йокич сломал микрофон во время пресс-конференции после 4-го матча с «Портлендом».
Обновлено в 01:31
Политика
В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23