Кокорин поблагодарил за поздравления с чемпионством «Зенита»Sport24.ru 05:20

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, поблагодарил за поздравление с чемпионством. Направляясь в зал суда, футболист сказал: «Спасибо».

Кокорин поблагодарил за поздравления с чемпионством «Зенита»

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