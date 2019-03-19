Футбол
Кокорин по случаю дня рождения встретился в СИЗО с женойНева Спорт 13:55
19 марта нападающему «Зенита» Александру Кокорину исполнилось 28 лет. Футболист отметил свой день рождения в СИЗО. К нему приехала супруга Дарья Валитова.
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с чего всё началось
Сам Кокорин на встрече с представителями Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявлял, что хотел бы на день рождения получить в подарок торт и позвонить близким людям.Телеканал 360°12:37
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Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено в 13:07
Политика
СМИ назвали дату переговоров в формате «2+2» между США и Японией
Переговоры между главами внешнеполитических ведомств и министрами обороны Японии и США состоятся 19 апреля в Вашингтоне, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Обновлено в 20:43
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Транспорт
Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами
Правительство Санкт-Петербурга хочет заменить все городские автобусы на электробусы, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 11:24
Наука
Ученые из США придумали, как поднять предмет в воздух с помощью света
На световой луч реагируют специфические узоры из нанофотонов, нанесенные на поверхность предметов.
Обновлено в 18:01
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников
Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Спорт
Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева
Французский суд выдал ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.
Обновлено в 10:27
Здоровье
Китай отменил карантин в 90% районов, прежде зараженных чумой свиней
Заместитель министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина на территории 90% районов, где он был введен ранее в связи с распространением африканской чумы свиней.
Обновлено в 11:18
Авто
В этом году обновленной Lada Vesta не ожидается
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников
США считают, что Россия и Китай, обсуждая предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно разрабатывают вооружения, которые могут быть использованы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.
Обновлено в 07:12
Авто
Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО
Обновлено в 14:57
Кино
Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса ММКФ-2019
Южнокорейский режиссер, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за триллер "Пьета" Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет с 18 по 25 апреля.
Обновлено в 11:25
Политика
Казахи массово скупают доллары после отставки Назарбаева
Курс казахстанского тенге стремительно падает из-за ажиотажа на валюту После известия об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева казахи массово бросились скупать валюту, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 18:51
Армия и оружие
В США под воду уходит стратегическая авиабаза
В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
Космос
Российские школьники создали установку для исследования грунта Луны
Изначально перед школьниками стояла задача разработать ультразвуковое сверло для неземного грунта, но команда учеников 8 и 9 классов из Бийска пошла дальше и в финале конкурса представила прототип установки, которая позволяет не только "забуриться", но и взять пробу грунта.
Обновлено в 09:42
Футбол
Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансам
В Англии трудно играть, если ты не воспользовался шансом.
Обновлено в 20:41
Баскетбол
«Барселона» разгромила «Гран Канарию»
"Барселона" на своем паркете обыграла "Гран Канарию" в матче регулярного чемпионата Евролиги (93:64).
Обновлено в 17:45
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Общество
«Фейсбук» пересмотрит рекламную политику из-за обвинений в дискриминации
Сообщается, что за урегулирование пяти исков компания готова заплатить около пяти миллионов долларов.
Обновлено в 20:07
Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Армия и оружие
Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43
Культура
Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»
На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено в 17:13
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Политика
Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ
Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Общество
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Политика
Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено в 16:57