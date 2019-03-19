Кокорин по случаю дня рождения встретился в СИЗО с женойНева Спорт 13:55

Сам Кокорин на встрече с представителями Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявлял, что хотел бы на день рождения получить в подарок торт и позвонить близким людям.

с чего всё началось

19 марта нападающему «Зенита» Александру Кокорину исполнилось 28 лет. Футболист отметил свой день рождения в СИЗО. К нему приехала супруга Дарья Валитова.

Кокорин по случаю дня рождения встретился в СИЗО с женой

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