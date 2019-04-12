Происшествия
Кокорин прокомментировал избиение пешехода футболистом «Спартака»Вечерняя Москва 05:59
Российский футболист Александр Кокорин прокомментировал скандал с коллегой Аязом Гулиевым, который избил пешехода на одной из столичных улиц. Дело о драках самого Кокорина рассматривает сейчас московский суд.
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Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать? Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели.
— Александр Кокорин, российский футболистRT на русском 05:52
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Кокорин прокомментировал нападение футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода в Москве
Rambler News Service05:57
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Обновлено в 10:25
Авто
Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x
Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Меркель объяснила отсутствие приглашения Зеленскому посетить Берлин
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине ответила на вопрос о том, почему позвала на встречу действующего украинского лидера, но не его оппонента, кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения ноутбуков и прочих гаджетов.
Обновлено в 13:05
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Единоборства
Ломаченко и Кролл прошли взвешивание перед боем
Обновлено в 02:42
Политика
Шансы Порошенко на победу стремятся к нулю из-за перепалки с Зеленским
Шансы украинского лидера Петра Порошенко на победу на выборах главы государства стремятся к нулю.
Обновлено в 13:51
Экономика
Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено в 13:46
Космос
Гавайский лингвист дал имя чёрной дыре
Профессор Гавайского университета Ларри Кимура присвоил имя чёрной дыре в галактике М87, первый снимок которой был получен благодаря международному проекту Event Horizon Telescope.
Обновлено в 11:37
Политика
Польша не пустила российский парусник в свои воды
Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Два жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро
Два шестиэтажных жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
42-летняя Дана Борисова увеличила губы
Телеведущая попросила фолловеров оценить ее новые губы.
Обновлено в 11:54
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Экономика
Коллапс Венесуэлы обошел по глубине спад при развале СССР
Экономический коллапс Венесуэлы «почти беспрецедентен» в мировой истории, единственные сопоставимые по глубине падения эпизоды — Зимбабве с 1998 года по наши дни и распад Советского Союза в начале 1990-х, пишет Институт международных финансов, базирующийся в Вашингтоне (его аналитическая записка есть у РБК).
Обновлено в 10:02
Политика
Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии
Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении "серых" схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Общество
Посол США в РФ приветствовал освобождение Калви из СИЗО
Изменение меры пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви с содержания в следственном изоляторе на домашний арест — это шаг в правильном направлении, заявил посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Денис Клявер опубликовал фото с подросшей дочерью от Евы Польны
Денис Клявер опубликовал фото с подросшей дочерью от Евы Польны Напомним, что Денис Клявер и Ева Польна познакомились на гастролях.
Обновлено в 09:22
Политика
Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании
Полиция испанской столицы Мадрида по запросу США задержала бывшего главу военной разведки Венесуэлы и депутата Нацассамблеи Уго Карвахаля.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли казанский «Рубин» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:33
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Политика
Зеленский рассказал про встречу с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в Елисейском дворце с победителем первого тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским деэскалацию в Донбассе.
Обновлено в 13:42