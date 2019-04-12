Происшествия

Кокорин прокомментировал избиение пешехода футболистом «Спартака»Вечерняя Москва 05:59

Российский футболист Александр Кокорин прокомментировал скандал с коллегой Аязом Гулиевым, который избил пешехода на одной из столичных улиц. Дело о драках самого Кокорина рассматривает сейчас московский суд.
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Александр Кокорин
Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать? Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели.
— Александр Кокорин, российский футболистRT на русском 05:52

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