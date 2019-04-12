Происшествия

Кокорин ответил на вопрос об инциденте Гулиева с американцемRT на русском 05:52

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин перед слушанием в Пресненском суде Москвы по своему делу ответил на вопрос об инциденте между полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым и американским пешеходом.
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Александр Кокорин
Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать? Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели.
— Александр Кокорин, российский футболистRT на русском 05:52

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