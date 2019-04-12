Кокорин ответил на вопрос об инциденте Гулиева с американцемRT на русском 05:52

Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать? Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели.

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Кокорин ответил на вопрос об инциденте Гулиева с американцем

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