Кокорин отметил день рождения в СИЗОМосква 24 вчера в 10:11

Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей.

Футболист "Зенита" Александр Кокорин 19 марта отмечает свой 28-й день рождения в следственном изоляторе "Бутырка", сообщает "Газета.ру". Спортсмен сказал, что, вероятно, воспользуется разрешением следователя на звонок семье. По словам футболиста, никаких подарков он не просил.

Кокорин отметил день рождения в СИЗО

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