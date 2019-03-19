Футбол
Футболист Кокорин проводит день рождения в СИЗОАиФ Санкт-Петербург вчера в 02:40
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин проводит день рождения в Бутырском следственном изоляторе. 19 марта ему исполнилось 28 лет. Спортсмен попросил у следователей право на звонок семье.
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Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей.
— Александр Кокорин, российский футболистГазета.Ru 18 марта в 23:02
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