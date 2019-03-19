Футбол
Кокорин отметил день рождения в СИЗОМосква 24 вчера в 10:11
Футболист "Зенита" Александр Кокорин 19 марта отмечает свой 28-й день рождения в следственном изоляторе "Бутырка", сообщает "Газета.ру". Спортсмен сказал, что, вероятно, воспользуется разрешением следователя на звонок семье. По словам футболиста, никаких подарков он не просил.
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Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей.
— Александр Кокорин, российский футболистГазета.Ru 18 марта в 23:02
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