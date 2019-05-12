Футбол

Кокорин отказался отбывать срок в СИЗОМосковский Комсомолец 04:16

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин отказался отбывать наказание в хозяйственной части СИЗО, заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов, пишет «Известия».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Адвокат Кокорина: не рассматриваем отбывание срока в хозотряде СИЗО

RT на русском02:41

Не СИЗОн: Александр Кокорин не останется в следственном изоляторе

Известиявчера в 17:01

Кокорин может отбыть срок в хозяйственном отряде СИЗО, но адвокат не рассматривает такой вариант

Матч ТВ01:42

Кокорин не будет отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО

Sports.ru04:30

Адвокат Кокорина рассказал, может ли футболист отбыть срок в хозяйственном отряде

Нева Спорт01:23

Адвокат Кокорина: «Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается»

Спорт-Экспрессвчера в 23:24

Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Газета.Ru04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:16, Ашберн

«Безрукий» Кокорин не сгодился для хозработ в СИЗО

Вести.UZ05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Обновлено в 11:21
Культура

Серебряный король рестлинга умер прямо на ринге в Лондоне

Сезар Барон, 51-летняя звезда рестлинга из Мексики, скончался прямо на ринге в Лондоне во время шоу.
Обновлено в 07:48
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Экономика

Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс

Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Несколько десятков футбольных фанатов «Зенита» и ЦСКА устроили драку перед матчем

Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Иран серьезно ответит на любые силовые действия США

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж

26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж Напомним, что у Мишель отличные отношения с отцом.
Обновлено в 01:32
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Обновлено в 05:50
Политика

Польша отказалась переходить на евро

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
Обновлено в 10:58
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Общество

Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести

Обновлено в 10:43
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.
Обновлено в 11:14
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

Обновлено в 09:19
Политика

Минюст проверит активность половины политических партий в России

Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Политика

В Белом доме не исключили встречи Трампа и Си Цзиньпина в июне

Обновлено в 10:21
Гаджеты

OnePlus рекламирует новые флагманы на канале National Geographic

Перед премьерным показом компания OnePlus начала активную рекламную кампанию, в том числе и задействовав крупные каналы.
Обновлено в 06:34
Общество

Правила получения детских пособий упростили

В России упростили правила получения детских пособий.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Адвокат Трампа назвал депутата Рады Лещенко его врагом

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который отменил ранее анонсированный визит в Киев, объяснил свое решение наличием на Украине врагов.
Обновлено вчера в 10:41
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

По данным букмекеров, российский певец Сергей Лазарев входит в тройку возможных победителей международного музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала во время приседаний

Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

В ДНР сбили два украинских беспилотника

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
Обновлено в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное