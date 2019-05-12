Футбол
Кокорин отказался отбывать срок в СИЗОМосковский Комсомолец 04:16
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин отказался отбывать наказание в хозяйственной части СИЗО, заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов, пишет «Известия».
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
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Серебряный король рестлинга умер прямо на ринге в Лондоне
Сезар Барон, 51-летняя звезда рестлинга из Мексики, скончался прямо на ринге в Лондоне во время шоу.
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Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс
Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
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В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
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Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
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Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
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Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
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Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
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Перед премьерным показом компания OnePlus начала активную рекламную кампанию, в том числе и задействовав крупные каналы.
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В России упростили правила получения детских пособий.
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Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
Обновлено в 08:48