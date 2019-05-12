Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗОВести.Ru 03:33
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Ромашов. Напомним, что ранее форвард сине-бело голубых был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Происшествия
В массовом ДТП в Санкт-Петербурге подозревают 17-летнего школьника
В аварии, которая произошла в субботу, 11 мая, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Бухарестской улице подозревают 17-летнего подростка.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Опубликовано видео картин Айвазовского с затонувшего корабля
Видео с полотнами известного живописца Ивана Константиновича Айвазовского, обнаруженными на затонувшем более 100 лет назад корабле, опубликовано в Сети.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Нетаньяху сообщил о выделении места для поселения в честь Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанских высотах для строительства поселения в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 07:05
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Футбол
Буффон не собирается завершать карьеру
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, даже если ПСЖ не продлит с ним контракт.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Единоборства
У дзюдоиста во время боя из кимоно выпал телефон
Обновлено в 05:29
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Футбол
«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 06:25
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 12:56
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Футбол
Нобель Арустамян: «Зенит» хочет купить классного левого защитника. Есть вариант с игроком «Уфы»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах «Зенита» по покупке левого защитника.
Обновлено в 03:24
Футбол
«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками
12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Происшествия
На Ставрополье в ДТП пострадали граждане Армении
В результате ДТП пострадали трое граждан Армении, сообщили "РГ" в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 04:35
Футбол
Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал»
Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров может продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 06:47
Транспорт
Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Обновлено в 05:50
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Футбол
«Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити». Да, мы сами в это не верили
На самом деле «Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:14
Политика
Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной рады.
Обновлено в 06:01
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10