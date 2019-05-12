Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗОГазета.Ru 04:34

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин откажется от возможности отсидеть срок в Бутырском следственном изоляторе. Об этом сообщил его адвокат Андрей Ромашов, отметивший, что футболист имеет право отбыть наказание в СИЗО.

Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

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