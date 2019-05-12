Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗОВести.Ru 03:33
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Ромашов. Напомним, что ранее форвард сине-бело голубых был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
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