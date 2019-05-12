Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗОВести.Ru 03:33

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Ромашов. Напомним, что ранее форвард сине-бело голубых был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Газета.Ru04:34

Кокорин может отбыть тюремный срок в хозяйственном отряде

78.ru02:27

Адвокат Кокорина: «Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается»

Спорт-Экспрессвчера в 23:24

Кокорин может отбыть срок в хозяйственном отряде СИЗО, но адвокат не рассматривает такой вариант

Матч ТВ01:42

Кокорин не будет отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО

Sports.ru04:30

Кокорин мог бы отбыть срок в хозяйственном изоляторе, но не имеет навыков электрика и сантехника

Gazeta.SPb01:54

Не СИЗОн: Александр Кокорин не останется в следственном изоляторе

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:14, Ашберн

«Безрукий» Кокорин не сгодился для хозработ в СИЗО

Вести.UZ05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Обновлено в 07:00
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Политика

В Литве проходят президентские выборы

В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 5:0 во втором матче на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Политика

Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС

«Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Обновлено в 05:50
Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество

Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже

О произошедшем сообщила в Facebook супруга музыканта Ксения Бакнина, назвав ситуацию «открытым грабежом».
Обновлено в 08:29
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Авто

Немец о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского автомобиля

Представление о внутреннем пространстве полностью соответствует впечатлениям от внешнего вида Lada Vesta SW Cross - здесь спокойно разместятся пять взрослых пассажиров, включая водителя.
Обновлено в 06:14
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП

В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Общество

Сицилийский городок предлагает дома за один евро

Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Общество

В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных

Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Хоккей

Международная федерация хоккея изменила формат чемпионата мира

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что формат проведения полуфиналов чемпионатов мира по данному виду спорта изменен, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан в столице за распитие алкоголя в общественном месте.
Обновлено в 09:00
Гаджеты

ASUS готовит игровой монитор TUF Gaming VG32VQ с технологией ELMB-Sync

К сожалению, остальные характеристики, равно как дата начала продаж и стоимость монитора ASUS TUF Gaming VG32VQ пока что не уточняются.
Обновлено в 06:22
Общество

На Кубе задержали участников несанкционированного гей-парада

На Кубе задержали участников несанкционированного гей-парада. Всего в шествии принимали участие более 100 человек.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Обновлено в 06:13
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме

Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником.
Обновлено вчера в 17:15
Автоспорт

Де Врис победил во второй гонке «Формулы-2» в Испании, Мазепин — 14-й

Триумфатором второй гонки третьего этапа «Формулы-2» стал голландский пилот ART Ник де Врис. Соревнования прошли в Барселоне в воскресенье.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

У администрации президента задержали проводящего голодовку майора

Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное