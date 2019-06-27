Кокорин обратился к болельщикам из СИЗОPravda.Ru 12:12

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.

с чего всё началось

В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.

Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам. В распоряжении "РИА Новости" оказалось письмо нападающего питерского клуба. Кокорин поблагодарил всех за понимание, поддержку и сопереживание.

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

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