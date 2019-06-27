Футбол

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗОPravda.Ru 12:12

Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам. В распоряжении "РИА Новости" оказалось письмо нападающего питерского клуба. Кокорин поблагодарил всех за понимание, поддержку и сопереживание.
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Александр Кокорин
В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.
— Александр Кокорин, российский футболистРБК 11:19
с чего всё началось

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.
РИА Новости10:55

Подробнее о событии

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Газета.Ru16:03

Кокорин из СИЗО поблагодарил болельщиков за поддержку

RT на русском11:18

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Нева Спорт11:12

Александр Кокорин: Главное – это не сдаваться, я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание

Спорт день за днем12:22

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

РБК11:19

Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам

Sport24.ru11:44

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

РИА Новости10:55
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Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

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Заболотный может сменить «Зенит» на «Сочи»

«Зенит» планирует расстаться с форвардом Антоном Заболотным.
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