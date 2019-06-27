Футбол

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикамРБК 11:19

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам. Пресненский суд Москвы приговорил нападающего к полутора годам колонии общего режима по обвинениям в нападениях и хулиганстве.
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Александр Кокорин
В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.
— Александр Кокорин, российский футболистРБК 11:19
с чего всё началось

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.
РИА Новости10:55

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Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Газета.Ru16:03

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

РИА Новости10:55

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Нева Спорт11:12

Александр Кокорин: Главное – это не сдаваться, я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание

Спорт день за днем12:22

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

РБК11:19

Кокорин из СИЗО поблагодарил болельщиков за поддержку

RT на русском11:18

Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам

Sport24.ru11:44
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
Политика

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Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
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Политика

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Происшествия

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Общество

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Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
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«Валенсия» договорилась о покупке Дениса Черышева

Обновлено в 16:00
Авто

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Главный тренер «Порту» заинтересован в работе с «Ньюкаслом»

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заинтересован в том, чтобы возглавить "Ньюкасл", сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:44
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Политика

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Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.
Обновлено в 08:43
Политика

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Политика

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Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
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Командование вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов отслеживает перемещения и действия отряда российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», которые зашли в порт Гаваны на Кубе.
Обновлено в 02:25
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Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
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Обновлено в 12:09
Происшествия

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Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
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Экономика

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Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

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Обновлено в 11:01
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
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