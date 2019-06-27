Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикамРБК 11:19
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам. Пресненский суд Москвы приговорил нападающего к полутора годам колонии общего режима по обвинениям в нападениях и хулиганстве.
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В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.
— Александр Кокорин, российский футболистРБК 11:19
с чего всё началось
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.РИА Новости10:55
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
Политика
Путин назвал Трампа талантливым человеком
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что считает американского лидера Дональда Трампа талантливым человеком, но при этом не приемлет многих методов главы США.
Обновлено в 15:16
Политика
Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России
Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Сергей Петров, являющийся основателем и совладельцем компании «Рольф», которая специализируется на продаже автомобилей, дал комментарии касательно обысков, проходящих в организации, сообщает «РБК».
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз
Корабль класса Freedom, который еще даже не успели официально ввести в эксплуатацию, врезался в канадский сухогруз у причала.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Футбол
«Валенсия» договорилась о покупке Дениса Черышева
Обновлено в 16:00
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Футбол
Главный тренер «Порту» заинтересован в работе с «Ньюкаслом»
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заинтересован в том, чтобы возглавить "Ньюкасл", сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Лазарев поздравил племянницу с окончанием 9 класса
Сергей Лазарев отметил успехи племянницы в Instagram. Певец похвастался, что 15-летняя Алина окончила 9 класс без троек.
Обновлено в 15:38
Политика
Евросоюз официально продлил санкции против России
Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.
Обновлено в 08:43
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Политика
В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Армия и оружие
Американское командование следит за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе
Командование вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов отслеживает перемещения и действия отряда российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», которые зашли в порт Гаваны на Кубе.
Обновлено в 02:25
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Здоровье
В Бутырском районе откроется новая поликлиника
На улице Яблочкова закончили строить детско-взрослую поликлинику. Она сможет принимать 750 человек в смену: 500 взрослых и 250 детей.
Обновлено в 14:35
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Гаджеты
Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения
Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили
Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Политика
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»
США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 08:35
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено в 14:28
Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11