Кокорин обратился к болельщикам из СИЗОНева Спорт 11:12

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.

с чего всё началось

В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, вынужденный находиться под стражей за драку в центре Москвы, обратился к болельщикам из СИЗО. Кокорин сказал, что обращается ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали его и ребят в этой ситуации.

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

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