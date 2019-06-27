Кокорин обратился к болельщикам из СИЗОРеальное время вчера в 13:27

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.

с чего всё началось

В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за участие в драках, обратился к болельщикам из СИЗО. Он поблагодарил их за понимание, поддержку, сопереживание и многочисленные письма. По словам Кокорина, в жизни бывает все и каждый может ошибиться.

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Спорт день за днем

Общество Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области "В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.

Экономика Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.

Политика Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Баскетбол Российские баскетболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы Сегодня, 27 июня, стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Политика Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.

Политика Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Экономика ПФР пересчитал доплаты к пенсиям Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.

Происшествия В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии Японская полиция арестовала гражданина России, который подозревается в нанесении граффити на стены в районе Дворца Акасака в центре Токио, где проживает император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако.

Политика Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.

Происшествия Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.

Происшествия В России ДТП с участием пьяных водителей приравняли к убийству С 28 июня в России ужесточили наказание для водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.

Происшествия ФСБ проводит обыски в офисах автодилера «Рольф» Крупнейший в России автодилер «Рольф» заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проводят обыски силовики и оперативники.

Политика Саммит G20 официально начался в Осаке Саммит G20 в Осаке начался с небольшим опозданием из-за задержки президентов РФ и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы на двусторонней встрече.

Политика Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Политика Назначен новый министр экономического развития Челябинской области Врио губернатора Челябинской области принял решение назначить министром экономического развития региона Ивана Куцевляка, которого всего неделю назад представил правительству области как своего советника.

Экономика ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро» ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Финансы В Грузии объяснили причины резкого падения лари Как пояснил Мамука Бахтадзе, причинами обвала нацвалюты стали массовые митинги в Тбилиси.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

Политика Си Цзиньпин назвал главную угрозу для мировой экономики Политика односторонних действий и протекционизм отдельных развитых стран являются главной угрозой для развития мировой экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.