Футбол
Кокорин обрадовался досрочному чемпионству «Зенита»РБК 06:53
Футболист «Зенита» Александр Кокорин заявил в Пресненском суде, что рад за своих одноклубников, которые досрочно победили в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «РИА Новости».
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Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Автоспорт
Мик Шумахер: могу сравнивать себя только с отцом
Пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера, признался, что считает Формулу-1 своей судьбой.
Обновлено в 02:47
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Экономика
Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»
Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Политика
Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины
Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Порошенко повысил зарплату военным в Донбассе
Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о повышении зарплаты военнослужащим в Донбассе на $190, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.
Обновлено в 09:57
Политика
Россия не будет участвовать в слушаниях по инциденту в Керченском проливе
Россия известила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) о том, что российская сторона не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ, говорится в вербальной ноте, направленной в инстанцию посольством РФ в ФРГ.
Обновлено в 08:02
Экономика
Кабмин утвердил правила субсидирования «зеленых облигаций»
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на компенсацию компаниям затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) на объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Сбербанк спишет задолженность по кредитам пострадавшим в Шереметьево
Сбербанк принял решение урегулировать задолженности по кредитам пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 09:40
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево
Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:36
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 1,6 тыс. седанов S-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz C-Class из-за проблем с электроникой.
Обновлено в 09:12
Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено в 09:40
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Происшествия
СК завел дело на журналистку, которую мэр Якутска обвинила в шантаже
В конце марта мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что подала заявление в полицию, в котором утверждает, что известная в городе журналистка якобы ее шантажирует, требуя отозвать судебный иск администрации к застройщику по земельному спору.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области
Суд в понедельник арестовал до 4 июля жителя Челябинской области, который обвиняется в убийстве в жилом доме в городе Нязепетровске пятерых человек, в том числе 4-летнего ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ-100
Министр транспорта России, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих ответил на вопрос журналистов по поводу приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Пилот объяснил поведение экипажа сгоревшего в «Шереметьево» самолета
Пилоты сгоревшего в «Шереметьево» самолета авиакомпании «Аэрофлот» не справились с валом технических отказов лайнера, считает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Майкла Калви оставили под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:00
Кино
В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»
Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине
Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Космос
Корабль Dragon начал стыковку с МКС
Астронавты Канадского космического агентства и NASA Давид Сен-Жак и Ник Хейг в понедельник приступили к стыковке американского грузового корабля Dragon с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 07:27