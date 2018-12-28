Футбол

Кокорин не сможет сыграть в футбол с сотрудниками «Бутырки»
МИР 24
21:05

Футболист Александр Кокорин, находящийся в СИЗО «Бутырка», не сможет сыграть за команду заключенных против сотрудников. Об этом в своем Instagram написала его адвокат Татьяна Стукалова.
МИР 2421:05
с чего всё началось
"Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующему контракту с ПФК "Зенит" не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации", - сообщила Стукалова в своем аккаунте в Instagram
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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