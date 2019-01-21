Футбол
Кокорин назвал россиян «стадом баранов»BFM.ru 11:42
«Невские новости», со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издания послание, пишут, что футболист сравнил соотечественников со «стадом баранов». Этой фразой Кокорин призвал фаната не обращать внимания на «мнение народа» по поводу ситуации, в которую он попал.
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Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже.
— Александр Кокорин, российский футболистНевские Новости 06:43
с чего всё началось
В распоряжении НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ оказалось письмо Александра Кокорина, которое он отправил в ответ на послание одного из болельщиков Зенита. В нем футболист, находящийся в данный момент в СИЗО Бутырка, сравнил россиян со стадом баранов.Невские Новости06:43
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