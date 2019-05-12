Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отрядеГазета.Ru вчера в 23:58

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.
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Адвокат Кокорина: не рассматриваем отбывание срока в хозотряде СИЗО

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Кокорин не станет отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО

Газета.Ru03:01

Кокорин может отбыть срок в хозяйственном отряде СИЗО, но адвокат не рассматривает такой вариант

Sportbox.RU01:42

Кокорин может отбыть срок в хозяйственном отряде СИЗО, но адвокат не рассматривает такой вариант

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Адвокат Кокорина рассказал, может ли футболист отбыть срок в хозяйственном отряде

Нева Спорт01:23

Адвокат Кокорина: «Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается»

Спорт-Экспрессвчера в 23:24

Не СИЗОн: Александр Кокорин не останется в следственном изоляторе

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В результате Мелитопольской операции (26 сентября — 5 ноября 1943-го) и Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября — 11 ноября 1943-го) советские войска прорвали укрепления Турецкого вала на Перекопском перешейке и захватили плацдармы на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове, но освободить в это время Крым им не удалось из-за недостатка сил.
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В Литве начались президентские выборы

В Литве стартовали президентские выборы.
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Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
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Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Политика

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Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
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Берчельт защитил титул чемпиона WBC

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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