Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отрядеГазета.Ru вчера в 23:58
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.
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Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Власти Шри-Ланки арестовали исламского богослова за связи с организатором взрывов
Власти Шри-Ланки арестовали известного в стране исламского богослова за тесные контакты с главарем группы террористов и организаторов взрывов на острове, унесших жизни сотен человек.
Обновлено в 02:06
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Фашисты завладели Крымом за 250 дней. Наши войска освободили полуостров за 35-ть
В результате Мелитопольской операции (26 сентября — 5 ноября 1943-го) и Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября — 11 ноября 1943-го) советские войска прорвали укрепления Турецкого вала на Перекопском перешейке и захватили плацдармы на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове, но освободить в это время Крым им не удалось из-за недостатка сил.
Обновлено в 01:00
Политика
В Литве начались президентские выборы
В Литве стартовали президентские выборы.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика
Адвокат Трампа передумал ехать на Украину
Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани передумал ехать на Украину, куда планировал отправиться в ближайшие дни.
Обновлено вчера в 03:18
Единоборства
Пакьяо в июле проведет титульный бой с Турманом
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
В Малайзии пропало пассажирское судно
Пассажирское судно с людьми на борту, следовавшее по реке в центре малазийского штата Саравак, пропало, предположительно, перевернулось.
Обновлено в 01:51
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Музыка
Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
Обновлено вчера в 05:10
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского
Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
Обновлено вчера в 20:11
Единоборства
Берчельт защитил титул чемпиона WBC
Обновлено в 01:35
Хоккей
Ржига: Ягра заявлять на матч с Россией не будем
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча с Норвегией (7:2) на чемпионате мира.
Обновлено вчера в 17:11
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП
В пресс-центре МВД России рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Общество
В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Грызлов: капитуляции ЛНР и ДНР не будет и быть не может
Жители самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик отстояли своё право на жизнь, достойное будущее, родной язык и «нестёртую историческую память», заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
Обновлено вчера в 07:31
Наука
Ученые раскрыли, как легко можно обмануть детектор лжи
Ученые университета Плимута Великобритании выяснили, что детектор лжи можно с легкостью обмануть, если прибегнуть к одному из двух способов.
Обновлено 09 мая в 06:23