Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отрядеГазета.Ru вчера в 23:58

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Происшествия Власти Шри-Ланки арестовали исламского богослова за связи с организатором взрывов Власти Шри-Ланки арестовали известного в стране исламского богослова за тесные контакты с главарем группы террористов и организаторов взрывов на острове, унесших жизни сотен человек.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.

Армия и оружие Фашисты завладели Крымом за 250 дней. Наши войска освободили полуостров за 35-ть В результате Мелитопольской операции (26 сентября — 5 ноября 1943-го) и Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября — 11 ноября 1943-го) советские войска прорвали укрепления Турецкого вала на Перекопском перешейке и захватили плацдармы на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове, но освободить в это время Крым им не удалось из-за недостатка сил.

Шоу-бизнес Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Политика Адвокат Трампа передумал ехать на Украину Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани передумал ехать на Украину, куда планировал отправиться в ближайшие дни.

Шоу-бизнес Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.

Общество Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Происшествия В Малайзии пропало пассажирское судно Пассажирское судно с людьми на борту, следовавшее по реке в центре малазийского штата Саравак, пропало, предположительно, перевернулось.

Авто Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.

Происшествия В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.

Наука Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.

Происшествия Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.

Хоккей Ржига: Ягра заявлять на матч с Россией не будем Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча с Норвегией (7:2) на чемпионате мира.

Транспорт МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП В пресс-центре МВД России рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

Общество В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.

Происшествия Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100 Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.

Политика Грызлов: капитуляции ЛНР и ДНР не будет и быть не может Жители самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик отстояли своё право на жизнь, достойное будущее, родной язык и «нестёртую историческую память», заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.