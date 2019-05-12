Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отрядеГазета.Ru вчера в 23:58
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Культура
Актриса сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась от рака
Российскому зрителю Пегги Липтон знакома по культовому сериалу "Твин Пикс", в котором сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Власти Ростовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве газа в доме
Власти Ростовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Чистоозерный, сообщил губернатор области Василий Голубев в Twitter.
Обновлено в 02:09
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Здоровье
Врачи назвали пять «странных» признаков диабета
Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Футбол
Клопп: угловой Александер-Арнольда в матче с «Барселоной» был гениален
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал угловой защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) одним из самых впечатляющих моментов, которые он видел в футболе.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов, которые будут имитировать людей, животных и насекомых.
Обновлено в 01:32
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика
Грызлов: капитуляции ЛНР и ДНР не будет и быть не может
Жители самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик отстояли своё право на жизнь, достойное будущее, родной язык и «нестёртую историческую память», заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу
Известный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко приняли решение не отдавать своего сына Сашу в школу.
Обновлено вчера в 11:32
Здоровье
Медицинские сестры принимают поздравления
Медицинские сестры отмечают сегодня, 12 мая, свой профессиональный праздник.
Обновлено в 01:40
Происшествия
СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге
Уральское Следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте начало проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 компании Nordwind в аэропорту Оренбурга.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского
Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
Обновлено вчера в 20:11
Единоборства
Пакьяо в июле проведет титульный бой с Турманом
Обновлено в 01:10
Здоровье
Мирные жители рассказали ФАН о тяжелой ситуации в районах Идлиба
В комментарии корреспонденту ФАН один из местных жителей призвал международные и сирийские организации обеспечить жизненно важные потребности людей, которые покинули свои районы из-за распространяющегося терроризма.
Обновлено в 03:00
Единоборства
Фрейре за одну минуту нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator
В Чикаго (Иллинойс, США) прошел турнир Bellator 221, главным событием которого стал поединок между Майклом Чендлером и Патрисиу Фрейре.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Политика
В Литве начались президентские выборы
В Литве стартовали президентские выборы.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Как питаться после 50 лет: от каких продуктов следует отказаться
Ученые мужи провели многочисленные исследования, которые позволили им составить перечень запрещенных к употреблению после пятидесяти лет продуктов питания.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Ростовской области нашли повешенной 17-летнюю девушку
В Ростовской области нашли повешенной 17-летнюю девушку. Трагедия произошла 10 мая в городе Гуково.
Обновлено вчера в 14:50
Музыка
Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
Обновлено вчера в 05:10
Кино
Как актер, сыгравший Фредди Меркьюри, готовил шаурму и развозил пиццу
Как Рами Малек готовил шаурму и развозил пиццу Блеснув в студенческих спектаклях (в университете он все-таки учился по настоянию родителей), Рами Малек на некоторое время вынужден был забыть об актерской игре.
Обновлено в 00:12
Авто
Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов
В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Хоккей
Нападающий «Сан-Хосе» Майер признан первой звездой дня в НХЛ
Майер забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в стартовом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с "Сент-Луисом" (6:3). Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Сан-Хосе".
Обновлено в 01:57