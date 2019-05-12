Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отрядеГазета.Ru вчера в 23:58

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного есть вариант отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде.

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

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