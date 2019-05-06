Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»Lenta.ru 06:21
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин перед заседанием в Пресненском суде отреагировал на завоевание командой золотых медалей чемпионата России. Слова спортсмена передает Sport24. Кокорин назвал победу в турнире долгожданной и заметил, что для него не так важно получить личную награду.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
СКР показал салон сгоревшего в Шереметьево SSJ100 после пожара
Следственный комитет (СКР) опубликовал видео работы экспертов на месте аварийной посадки пассажирского самолета SSJ100, который днем ранее сгорел на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:54
Политика
Китай отказался обсуждать ядерное разоружение
Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Источники утверждают, что некоторые руководители киностудии обеими руками за то, чтобы прекратить сотрудничество с Деппом, мотивируя это тем, что его судебные тяжбы могут негативно сказаться на самих фильмах (а актер, согласно контракту, должен сняться в пяти фильмах популярной франшизы).
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Спасатели извлекли тела всех погибших из самолёта в Шереметьево
Спасатели извлекли тела 41 погибшего в результате авиакатастрофы в Шереметьево.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку на Украине
Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Блогеры отреагировали на шутку якобы сотрудников Шереметьево на «посадку с огоньком»
В социальных сетях гневно отреагировали на видеозапись, на которой, как утверждается, сотрудники столичного аэропорта Шереметьево следят через камеры наружного наблюдения за огненной посадкой Sukhoi Superjet 100 и обмениваются колкими замечаниями на эту тему.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Спорт
Бывший ученик академии Плющенко исполнил пять четверных прыжков
Самойлов долгое время являлся учеником академии Плющенко, но в сезоне-2018/19 решил сменить тренера. Теперь он занимается в школе "Москвич".
Обновлено в 06:25
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту пожара в жилом доме в Ставрополье
По факту пожара возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Обновлено в 04:38
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Космос
Радиоактивные элементы появились благодаря взрыву нейтронных звезд
Обновлено 04 мая в 17:47
Общество
Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца
Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Общество
В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой
Социальная сеть «ВКонтакте» стала недоступна для части пользователей.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой
В минувшее воскресенье стало известно, что 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой.
Обновлено в 06:35