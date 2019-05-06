Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»Lenta.ru 06:21

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин перед заседанием в Пресненском суде отреагировал на завоевание командой золотых медалей чемпионата России. Слова спортсмена передает Sport24. Кокорин назвал победу в турнире долгожданной и заметил, что для него не так важно получить личную награду.

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

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