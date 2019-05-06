Футбол

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»Lenta.ru 06:21

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин перед заседанием в Пресненском суде отреагировал на завоевание командой золотых медалей чемпионата России. Слова спортсмена передает Sport24. Кокорин назвал победу в турнире долгожданной и заметил, что для него не так важно получить личную награду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Дело не в медали, а в долгожданной победе». Кокорин — о чемпионстве «Зенита»

Матч ТВ05:50

«Саш, с чемпионством». Кокорина в суде поздравили с золотом РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru05:59

Кокорин: важнее не медаль, а долгожданное чемпионство

Чемпионат05:35

Александр Кокорин: «Конечно, мне важно, что „Зенит“ поддержал и даст медаль»

Спорт-Экспресс05:29

Мать Кокорина поздравили с чемпионством «Зенита»

Газета.Ru06:00

Кокорин: «Жду ли медаль? Не в медали же дело, главное — „Зенит“ стал чемпионом»

Sport24.ru05:36

Александр Кокорин: «Последний матч „Зенита“ не показывали – „Матч ТВ“»

Sports.ru05:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

СКР показал салон сгоревшего в Шереметьево SSJ100 после пожара

Следственный комитет (СКР) опубликовал видео работы экспертов на месте аварийной посадки пассажирского самолета SSJ100, который днем ранее сгорел на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Политика

Китай отказался обсуждать ядерное разоружение

Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Евросоюз выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Обновлено в 06:21
Происшествия

Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет

Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Кино

Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»

Источники утверждают, что некоторые руководители киностудии обеими руками за то, чтобы прекратить сотрудничество с Деппом, мотивируя это тем, что его судебные тяжбы могут негативно сказаться на самих фильмах (а актер, согласно контракту, должен сняться в пяти фильмах популярной франшизы).
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Спасатели извлекли тела всех погибших из самолёта в Шереметьево

Спасатели извлекли тела 41 погибшего в результате авиакатастрофы в Шереметьево.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку на Украине

Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Блогеры отреагировали на шутку якобы сотрудников Шереметьево на «посадку с огоньком»

В социальных сетях гневно отреагировали на видеозапись, на которой, как утверждается, сотрудники столичного аэропорта Шереметьево следят через камеры наружного наблюдения за огненной посадкой Sukhoi Superjet 100 и обмениваются колкими замечаниями на эту тему.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

В Эстонии начался основной этап учений НАТО «Весенний шторм»

Обновлено в 05:25
Спорт

Бывший ученик академии Плющенко исполнил пять четверных прыжков

Самойлов долгое время являлся учеником академии Плющенко, но в сезоне-2018/19 решил сменить тренера. Теперь он занимается в школе "Москвич".
Обновлено в 06:25
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в России

Обновлено в 05:33
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту пожара в жилом доме в Ставрополье

По факту пожара возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Обновлено в 04:38
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Космос

Радиоактивные элементы появились благодаря взрыву нейтронных звезд

Обновлено 04 мая в 17:47
Общество

Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца

Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Масштабное наступление сил САА в Хаме заставило боевиков отступать

Обновлено в 04:56
Общество

В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой

Социальная сеть «ВКонтакте» стала недоступна для части пользователей.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой

В минувшее воскресенье стало известно, что 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой.
Обновлено в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное