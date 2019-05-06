Футбол

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»Газета.Ru 05:45

Кокорина поздравили с победой "Зенита" прямо в зале суда. Он всех поблагодарил за поздравления, заявив, что не столько рад медали, сколько тому, что его клуб смог выиграть чемпионат России. В настоящий момент футболист находится в СИЗО "Бутырка".
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Кокорин: «Жду ли медаль? Не в медали же дело, главное — „Зенит“ стал чемпионом»

Sport24.ru05:36

Кокорин в суде обрадовался досрочному чемпионству «Зенита»

РИА Новости06:22

Кокорин рассказал, кто первым сообщил ему о чемпионстве «Зенита»

Матч ТВ06:58

Александр Кокорин: «Конечно, мне важно, что „Зенит“ поддержал и даст медаль»

Спорт-Экспресс05:29

Кокорин: важнее не медаль, а долгожданное чемпионство

Чемпионат05:35

«Саш, с чемпионством». Кокорина в суде поздравили с золотом РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru05:59

Александр Кокорин: «Последний матч „Зенита“ не показывали – „Матч ТВ“»

Sports.ru05:29
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Путешествия

Анталью в апреле посетило более 300 тысяч российских туристов

По данным министерства туризма и культуры Турции, с января по март страну посетили рекордные 319 тысяч российских туристов, это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие

В порт Одессы зашел британский военный корабль

В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Частично парализовало Анджелину Джоли

Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Здоровье

Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени

Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Политика

В Раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы

Глава комитета Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что построить единую Украину, "отличающуюся от Брянской области", возможно только при распространении украинского языка.
Обновлено в 02:11
Общество

Останки знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне

Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:34
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит семьям погибших по 5 млн рублей

Обновлено в 05:38
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Футбол

Ганчаренко обвинил Набабкина в первом голе «Динамо» в ворота ЦСКА

Футболист московского ЦСКА Кирилл Набабкин в матче чемпионата России со столичным "Динамо" допустил простейшую ошибку, которая привела к первому голу гостей, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку

На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 03:25
Экономика

Кабмин утвердил правила субсидирования «зеленых облигаций»

Компании смогут получить субсидии на выплаты купона по "зеленым облигациям", выпущенным после 1 января 2019 года.
Обновлено в 06:26
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Экономика

Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка

Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «Курский промышленный банк», выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 02:59
Теннис

Федерер стал третьей ракеткой мира

Обновлено в 06:08
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Общество

Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета

Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 04:26
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Политика

Песков ответил на вопрос об объявлении траура по жертвам SSJ-100

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о том, обсуждался ли вопрос объявления траура на федеральном уровне из-за катастрофы в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:33
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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