Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»Газета.Ru 05:45

Кокорина поздравили с победой "Зенита" прямо в зале суда. Он всех поблагодарил за поздравления, заявив, что не столько рад медали, сколько тому, что его клуб смог выиграть чемпионат России. В настоящий момент футболист находится в СИЗО "Бутырка".

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

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