Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»Газета.Ru 05:45
Кокорина поздравили с победой "Зенита" прямо в зале суда. Он всех поблагодарил за поздравления, заявив, что не столько рад медали, сколько тому, что его клуб смог выиграть чемпионат России. В настоящий момент футболист находится в СИЗО "Бутырка".
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Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
Обновлено в 05:19
Общество
Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной
Обновлено в 08:34
Происшествия
СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек
Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Обновлено вчера в 16:55
Недвижимость
Названы российские города-миллионники, где вторичка дешевле новостроек
Новостройки тут дешевле вторичного жилья на 18% (50,1 тыс. руб. против 59,1 тыс. руб. за 1 кв. м). На втором месте—Ростов-на-Дону, где разница цен в пользу вторички составляет 17,9%. На третьем месте — Новосибирск, где «квадрат» во вторичных квартирах на 15,1% дороже, чем в новых, отмечают аналитики Domofond.ru.
Обновлено в 07:21
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Авто
Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Политика
Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100
Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой
В минувшее воскресенье стало известно, что 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Происшествия
Могилу знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне
Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Происшествия
«Шереметьево» сообщило об изменениях в расписании рейсов на 6 мая
Аэропорт «Шереметьево» в настоящий момент работает с ограничениями и использует одну взлетно-посадочную полосу из двух, расписание рейсов было скорректировано, сообщила пресс-служба аэропорта.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Обновлено в 07:54
Политика
В Кремле оценили отказы в проведении «Бессмертного полка» в Белоруссии и Казахстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 6 мая, что Кремль следит за ситуацией в ряде городов Казахстана и Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», но не делает поспешных выводов.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Гаджеты
Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее
Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Политика
Песков ответил на слова Помпео о ракетных пусках КНДР
Ранее в интервью телеканалу CBS Помпео заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил запустить ракеты после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла во Владивостоке 25 апреля.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Здоровье
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации
Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54