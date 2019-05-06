Футбол

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»Газета.Ru 05:45

Кокорина поздравили с победой "Зенита" прямо в зале суда. Он всех поблагодарил за поздравления, заявив, что не столько рад медали, сколько тому, что его клуб смог выиграть чемпионат России. В настоящий момент футболист находится в СИЗО "Бутырка".
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Кокорин в суде обрадовался досрочному чемпионству «Зенита»

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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