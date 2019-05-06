Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»Газета.Ru 05:45
Кокорина поздравили с победой "Зенита" прямо в зале суда. Он всех поблагодарил за поздравления, заявив, что не столько рад медали, сколько тому, что его клуб смог выиграть чемпионат России. В настоящий момент футболист находится в СИЗО "Бутырка".
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 19:34
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Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Сургуте мужчина осквернил «Мемориал Славы»
Местный житель нарушил все нравственные нормы своим поведением около памятника «Мемориал Славы» и тем самым осквернил его.В Сургуте мужчина нарушил общественный порядок и «надругался» над вечным огнем.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Могилу знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне
Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Сотрудника саратовского МЧС поймали на взятке в 3,3 млн рублей
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Обновлено в 07:50
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
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Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
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Хоккей
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
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Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
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Кино
В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»
Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Обновлено в 07:54
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Происшествия
На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты
Грузовой автомобиль рухнул с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Из сгоревшего в «Шереметьево» Superjet извлекли 41 тело
Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41 человека.
Обновлено в 05:39
Происшествия
При аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет
В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, сообщает ТАСС. Борт совершил аварийную посадку.
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Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Москве машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции
По предварительной информации, пострадали трое сотрудников патрульно-постовой службы.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Спорт
Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо
«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
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Шоу-бизнес
Отец Леонида Агутина перенес операцию на легких в Израиле
Сын лично отвез родителя в Израиль, где квалифицированные специалисты в срочном порядке провели ему операцию.
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