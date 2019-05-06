Футбол

Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словомКомсомольская правда 16:33

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев и представитель Санкт-петербургского клуба "Зенит" Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском районном суде Москвы.
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Павел Мамаев
Мы свое наказание уже отбыли, на мой взгляд. Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем это будет легче. Ведь чем больше мы тут находимся, тем мы больше отдаляемся от карьеры. Ведь это единственная работа, которую мы умеем делать.
— Павел Мамаев, российский футболистБомбардир.ру 16:43

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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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