Футбол
Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словомКомсомольская правда 16:33
Футболист "Краснодара" Павел Мамаев и представитель Санкт-петербургского клуба "Зенит" Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском районном суде Москвы.
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Мы свое наказание уже отбыли, на мой взгляд. Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем это будет легче. Ведь чем больше мы тут находимся, тем мы больше отдаляемся от карьеры. Ведь это единственная работа, которую мы умеем делать.
— Павел Мамаев, российский футболистБомбардир.ру 16:43
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Общество
Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
Происшествия
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 04:03
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 16:40
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Общество
Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено в 16:59
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес
Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
Обновлено в 16:00
Наука
В Тибетской пещере обнаружены останки денисовца
Руководитель группы ученых Жан-Жак Ублин заявляет, что следы древнего типа людей, останки которого были обнаружены ранее только в Денисовой пещере в Алтайском крае, можно вычленить из геномов современных жителей Азии и Австралии.
Обновлено 03 мая в 20:46
Музыка
Сергей Лазарев: На Евровидении «судят не так»
Российским певцом было высказано сожаление, что на Евровидении судят совершенно не так, как, к примеру, в фигурном катании.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес
Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили вечеринку в честь 4-летия дочери
Накануне, 5 мая, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в честь 4-летия дочери Софии устроили шикарную вечеринку.
Обновлено в 03:40
Футбол
Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо
Между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошёл конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 16:32
Транспорт
Водителям посоветовали не ездить в центр Москвы
В ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр Москвы 7 мая. Об этом сообщается в твиттере организации.
Обновлено в 09:59
Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Здоровье
Минздрав увеличит охват лечением пациентов с ВИЧ
Министерство здравоохранения РФ планирует в ближайшее время увеличить охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией, сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на документы ведомства.
Обновлено в 15:31
Политика
Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Политика
Лавров назвал конструктивной встречу с Помпео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарём США Майком Помпео, которая прошла на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России
В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после пожара в Шереметьево.
Обновлено в 15:50