Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в судеМосква 24 15:20

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву дали право на последнее слово в ходе заседания в Пресненском суде. Там после паузы на первые майские праздники возобновился судебный процесс, сообщает Агентство "Москва".

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

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