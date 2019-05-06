Футбол
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в судеМосква 24 15:20
Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву дали право на последнее слово в ходе заседания в Пресненском суде. Там после паузы на первые майские праздники возобновился судебный процесс, сообщает Агентство "Москва".
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Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Политика
Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Технологии
Российские разработчики создали систему бесперебойной работы интернета в автомобилях
Российская компания Incarnet, работающая в сфере высокоскоростного интернета, создала систему обеспечения автомобиля бесперебойным интернетом в дороге, сообщил РИА Новости основатель компании Антон Есин.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено в 17:16
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 1,5 тысячи автомобилей S-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено в 09:12
Политика
На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл британский военный корабль
В одесский порт зашёл корабль ВМС Великобритании HMS Echo, сообщил 6 мая телеканал «1+1». Корабль пробудет в порту три дня.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской дебютировала на сцене после травмы
Поклонники предполагают, что дочь Успенской полностью восстановилась после травмы, и теперь ее самочувствию ничего не угрожает.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына
Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Стриженова с детьми попала в ДТП
Обновлено в 15:31
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Политика
Катар выделит $480 млн палестинцам из сектора Газа
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани принял решение выделить $480 млн жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан на фоне эскалации напряжённости между Палестиной и Израилем.
Обновлено в 19:54
Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
Обновлено в 12:50
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
ЖКХ
Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов
Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
Обновлено в 15:58