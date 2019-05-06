Футбол
Кокорин выступил в суде с последним словомНева Спорт 16:04
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил с последним словом во время заседания в Пресненском районном суде.
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Я бы хотел еще раз извиниться перед Паком. Перед Соловчуком хотел бы извиниться за брата. Извиниться перед обществом, если действительно люди не поменяли свою точку зрения.
— Александр Кокорин, российский футболистИзвестия 17:13
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Политика
Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников
Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Обновлено в 20:43
Армия и оружие
Концепцию вертолета с электродвигателем начали разрабатывать в России
По полученной от источника информации, на первом этапе будет проработана концепция вертолетов с гибридной установкой (двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель), а на втором этапе — с электродвигателем.
Обновлено в 19:50
Авто
Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы
Обновлено в 08:03
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие
США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено в 17:16
Кино
Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал
Родители 15-летней актрисы Беллы Рэмси, которая снимается в "Игре престолов" в роли Лианны Мормонт, запрещают ей смотреть сериал, пишет Daily Star.
Обновлено в 19:51
Общество
В пензенских школах запретили носить хиджабы
По требованию прокуратуры в двадцати школах Пензы под запрет попало ношение учащимися хиджабов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 22:11
Происшествия
Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены
Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Политика
Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 18:10
Наука
В Египте нашли 4500-летнее захоронение рядом с пирамидами Гизы
Министерство древностей Египта объявило об обнаружении 4500-летнего кладбища около пирамид Гизы на окраине Каира.
Обновлено 04 мая в 22:19
Футбол
Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено в 21:55
Игры
Десять минут Outer Wilds: космическое приключение с петлями времени
Пару месяцев назад независимая студия Mobius Digital и известное издательство Annapurna Interactive анонсировали космическое приключение Outer Wilds.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
В Алеппо заработал остановленный на три года мукомольный завод
Мукомольный завод вновь заработал в Алеппо после трехлетнего перерыва.
Обновлено в 22:06
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Экономика
ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной
Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено в 14:34
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено в 22:34
Происшествия
Сильно поврежден один черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера
Пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета сообщает, что один из черных ящиков лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево, имеет серьезные повреждения.
Обновлено в 16:15
Гаджеты
Руководитель Xiaomi нашел способ спасти телефон-утопленник
Обновлено в 12:50
Общество
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России
Жительница Йошкар-Олы Ольга Попова стала победительницей всероссийского конкурса красоты "Миссис и леди хрустальная корона мира - Россия - Европа - Вселенная - 2019".
Обновлено в 10:17
Наука
Робота-уборщика научили кричать и материться
Американский YouTube-блогер Майкл Ривз (Michael Reeves) модифицировал робота-пылесоса Roomba, добавив ему важную функцию — умение материться.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению в получении взятки
По подозрению в получении взятки задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе главка МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 23:25
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Обновлено в 15:44
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53