Происшествия

Кокорин и Мамаев встретились в суде
Чемпионат
вчера в 03:52

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО после потасовки, которая произошла 8 октября. Футболисты с компанией друзей избили на стоянке водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе нанесли побои главе департамента Минпромторга Денису Паку и главе НАМИ Сергею Гайсину.
Чемпионатвчера в 03:52

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Питер день за днем: Кокорин не вернется на свободу, новые трансферы «Зенита»

Спорт день за днем03:24

Суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также других фигурантов этого дела

Эхо Москвывчера в 22:21

«Однажды спас брату жизнь. Смешная история». Александр Кокорин – от сумы до тюрьмы

Спорт-Экспресс16:10

Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей

RT на русскомвчера в 11:04

Суд продлил на два месяца арест Мамаеву и Кокорину

ТАССвчера в 08:39

Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО

РИА Новостивчера в 11:30

Суд оставил Мамаева и Кокорина в СИЗО до февраля

Интерфаксвчера в 08:24
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Происшествия

Пожарные полностью потушили возгорание в Анапе

Обновлено в 18:35
Происшествия

Более 30 человек пострадали во время аварии с автобусом в Польше

Обновлено в 19:21
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента в школе в Москве

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту инцидента в школе в Москве возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина

В свою очередь в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49 в четверг днем.
Обновлено в 19:13
Происшествия

Александр Розенбаум спас женщину на борту самолета

Обновлено в 19:11
Происшествия

Полиция начала проверку фонда режиссера Сокурова

Обновлено в 19:00
Происшествия

Суд освободил основателя сайта «Смотра.ру» Эрика Давидыча

Арест с имущества пары тоже снят, сообщает агентство "Интерфакс". Напомним, в феврале 2017 года Китуашвили был арестован.
Обновлено в 15:44
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти

В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:31
Происшествия

Полиция сорвала концерт IC3PEAK в Воронеже

Концерт группы IC3PEAK в Воронеже отменен из-за вмешательства силовиков.
Обновлено в 15:27
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В Орловской области на пожаре погибли женщина с ребенком

Обновлено в 19:17
Происшествия

В Норвегии в полицейском участке нашли взрывное устройство

Сотрудники полицейского участка в Ши к юго-востоку от норвежской столицы обнаружили взрывное устройство среди почтовых пакетов, его уже обезвредили.
Обновлено в 18:40
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В Британии уточнили причину крушения вертолета владельца «Лестер Сити»

Обновлено в 18:41
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Посольство России расследует смерть россиянина в больнице Флориды

В сообщении Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) говорится, что смерть наступила спустя два дня с момента выписки россиянина из другой больницы города.
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Во Франции задержаны более 700 школьников и студентов

Более 700 школьников и студентов задержаны во Франции за участие в беспорядках.
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В центре Петербурга произошло ДТП с двухэтажным автобусом

В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двухэтажного автобуса перекрыли движение по Дворцовой набережной.
Обновлено в 15:59
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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