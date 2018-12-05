Происшествия
Кокорин и Мамаев встретились в суде
Кокорин и Мамаев встретились в судеЧемпионатвчера в 03:52
Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО после потасовки, которая произошла 8 октября. Футболисты с компанией друзей избили на стоянке водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе нанесли побои главе департамента Минпромторга Денису Паку и главе НАМИ Сергею Гайсину.
Чемпионатвчера в 03:52
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