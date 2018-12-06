Происшествия
Кокорин и Мамаев встретились в суде
Кокорин и Мамаев встретились в судеЧемпионатвчера в 03:52
Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО после потасовки, которая произошла 8 октября. Футболисты с компанией друзей избили на стоянке водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе нанесли побои главе департамента Минпромторга Денису Паку и главе НАМИ Сергею Гайсину.
Чемпионатвчера в 03:52
Оценить
1 444 человека отреагировали
Суд избрал слишком суровую меру пресечения для нас. Мы ведь помогали следствию разобраться. Мы нашли недостающих свидетелей происшествия.
— Александр Кокорин, российский футболистОбщественное телевидение России вчера в 08:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Происшествия
Пожарные полностью потушили возгорание в Анапе
Обновлено в 17:42
Происшествия
Уголовное дело завели по факту инцидента с ножом в школе в Жулебино
Уголовное дело возбудили по факту инцидента в московской школе, куда в четверг, 6 декабря, один из учеников пришел с ножом.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина
В свою очередь в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49 в четверг днем.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета
Обновлено в 17:45
Происшествия
Суд освободил блогера «Давидыча»
Мосгорсуд отпустил на свободу основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидыча" Китуашвили, осужденного по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Госпитализирован актер и режиссер Александр Сокуров
Обновлено в 17:13
Происшествия
Нападавшего на женщин жителя Тольятти задержали на вокзале в Москве
В серии нападений на женщин в Самарской области подозревается житель Тольятти.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Полиция сорвала концерт IC3PEAK в Воронеже
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Орловской области на пожаре пострадал человек
Один человек пострадал в результате пожара в частном доме в деревне Черкаской (Кромской район, Орловская область), сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Посольство России расследует смерть россиянина в больнице Флориды
В сообщении Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) говорится, что смерть наступила спустя два дня с момента выписки россиянина из другой больницы города.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Норвегии в полицейском участке нашли взрывное устройство
Сотрудники полицейского участка в Ши к юго-востоку от норвежской столицы обнаружили взрывное устройство среди почтовых пакетов, его уже обезвредили.
Обновлено в 17:26
Происшествия
В Польше опрокинулся автобус, десятки человек пострадали
В Польше в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 44 человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 17:46
Происшествия
В Британии уточнили причину крушения вертолета владельца «Лестер Сити»
Обновлено в 17:04
Происшествия
В центре Петербурга произошло ДТП с двухэтажным автобусом
В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двухэтажного автобуса перекрыли движение по Дворцовой набережной.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Владельца российского детского лагеря с карцером задержали
В Ивановской области задержан 46-летний директор общества с ограниченной ответственностью, которому принадлежит детский оздоровительный лагерь «Радуга», ставший известным после того, как в нем обнаружили карцер для подростков.
Обновлено в 15:40