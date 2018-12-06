Происшествия

Кокорин и Мамаев встретились в суде
Чемпионат
вчера в 03:52

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО после потасовки, которая произошла 8 октября. Футболисты с компанией друзей избили на стоянке водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе нанесли побои главе департамента Минпромторга Денису Паку и главе НАМИ Сергею Гайсину.
Чемпионатвчера в 03:52
Александр Кокорин
Суд избрал слишком суровую меру пресечения для нас. Мы ведь помогали следствию разобраться. Мы нашли недостающих свидетелей происшествия.
— Александр Кокорин, российский футболистОбщественное телевидение России вчера в 08:30

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Интерфаксвчера в 08:24

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РИА Новостивчера в 11:30

Оглашение решения суда по делу Кокорина и Мамаева. Полная версия

Спорт-Экспрессвчера в 15:45
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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