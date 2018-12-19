Футбол

Кокорин и Мамаев вспомнили о боге в СИЗО
НТВ
вчера в 10:28

Мамаев рассказал журналистам, что его крестили в 3 года, но именно в СИЗО у него наконец освободилось время для общения с Богом. Футболист признался, что теперь вместе с соседом по камере, тоже верующим человеком, ходит на службы в тюремную церковь.
НТВвчера в 10:28
Павел Мамаев
Меня крестили, когда мне было три года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. У меня стало больше времени на общение с Богом. Мой сосед по камере также верующий человек, вместе мы посещаем церковь на территории Бутырки.
— Павел Мамаев, российский футболистГазета.Ru вчера в 09:46
с чего всё началось

Кокорин и Мамаев обратились к Богу в СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали уделять больше времени духовному развитию. Так, нападающий «Зенита» штудирует Новый Завет, а в камере полузащитника «Краснодара» появились иконостас и лампада, сообщают «Известия».
Известиявчера в 08:35

Подробнее о событии

Александр Кокорин: «Читаю в СИЗО Новый Завет. Считаю, главное – как ты веришь»

Sports.ru02:25

Александр Кокорин: «Был бы рад чаще общаться со священником»

Sportbox.RUвчера в 18:04

Александр Кокорин: «Был бы рад чаще общаться со священником»

Матч ТВвчера в 18:04

Мамаев: в СИЗО появилось больше времени для общения с Богом

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Александр Кокорин: «Читаю Новый Завет. Буду рад чаще общаться со священником»

Спорт-Экспрессвчера в 15:47

Кокорин читает Новый завет в изоляторе

Газета.Ruвчера в 09:46

Кокорин и Мамаев обратились к Богу в СИЗО

Известиявчера в 08:35
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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