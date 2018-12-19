Футбол

Кокорин и Мамаев обратились к Богу в СИЗО
Известия
вчера в 08:35

Кокорин и Мамаев отбывают арест в СИЗО «Бутырка» после того, как 8 октября они вместе с товарищами устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Помимо них, по этому делу проходит младший брат Кокорина Кирилл и друг футболистов Александр Протосовицкий.
Известиявчера в 08:35
Павел Мамаев
Меня крестили, когда мне было три года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. У меня стало больше времени на общение с Богом. Мой сосед по камере также верующий человек, вместе мы посещаем церковь на территории Бутырки.
— Павел Мамаев, российский футболистГазета.Ru вчера в 09:46
с чего всё началось

Кокорин и Мамаев обратились к Богу в СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали уделять больше времени духовному развитию. Так, нападающий «Зенита» штудирует Новый Завет, а в камере полузащитника «Краснодара» появились иконостас и лампада, сообщают «Известия».
Известиявчера в 08:35

Подробнее о событии

Александр Кокорин: «Был бы рад чаще общаться со священником»

Sportbox.RUвчера в 18:04

Александр Кокорин: «Был бы рад чаще общаться со священником»

Матч ТВвчера в 18:04

Мамаев: в СИЗО появилось больше времени для общения с Богом

Чемпионатвчера в 15:53

Александр Кокорин: «Читаю Новый Завет. Буду рад чаще общаться со священником»

Спорт-Экспрессвчера в 15:47

Кокорин и Мамаев вспомнили о боге в «Бутырке»

Lenta.ruвчера в 11:35

Кокорин читает Новый завет в изоляторе

Газета.Ruвчера в 09:46

Кокорин и Мамаев обратились к Богу в СИЗО

Известиявчера в 08:35
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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