Футбол
Кокорин и Мамаев отбывают арест в СИЗО «Бутырка» после того, как 8 октября они вместе с товарищами устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Помимо них, по этому делу проходит младший брат Кокорина Кирилл и друг футболистов Александр Протосовицкий.
Известиявчера в 08:35
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Меня крестили, когда мне было три года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. У меня стало больше времени на общение с Богом. Мой сосед по камере также верующий человек, вместе мы посещаем церковь на территории Бутырки.
— Павел Мамаев, российский футболистГазета.Ru вчера в 09:46
с чего всё началось
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали уделять больше времени духовному развитию. Так, нападающий «Зенита» штудирует Новый Завет, а в камере полузащитника «Краснодара» появились иконостас и лампада, сообщают «Известия».Известиявчера в 08:35
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Александр Кокорин: «Читаю Новый Завет. Буду рад чаще общаться со священником»
Спорт-Экспрессвчера в 15:47
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Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги
"Тоттенхэм Хотспур" одержал победу над "Арсеналом" в матче финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Футболист «Монако» Головин дисквалифицирован на четыре матча
Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча за удаление в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (0:3). Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
Бундеслига. «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» и другие результаты
Гол полузащитника Франка Рибери принес «Баварии» победу над «РБ Лейпцигом» в матче 16-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол
«Атлетико» опроверг информацию об уходе Люки Эрнандеса в «Баварию»
«Бомбардир» со ссылкой на Marca писал о договоренности между «Атлетико» и «Баварией» по трансферу защитника Люки Эрнандеса.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
Сульшер в четверг проведёт первую тренировку с «Манчестер Юнайтед»
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прилетел в Манчестер, сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
Сантьяго Солари: «„Реал“ всегда выходит на поле с целью победить»
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над "Касимой" (3:1) заявил, что его команда всегда выходит на поле с целью выиграть встречу.
Обновлено вчера в 14:43
Футбол
За тренировкой немецкого клуба следил беспилотник
За тренировкой клуба немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" 18 декабря следил беспилотный летательный аппарат, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал»
Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
ФК «Краснодар» предложил 4,5 млн евро за хавбека АИКа Олссона
Обновлено вчера в 23:47
Футбол
Мать Рабьо – об уходе сына из «ПСЖ»: «Адриан покупает свою свободу»
Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, прокомментировала уход сына из парижского клуба.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
ФК «Бешикташ» заинтересовался воспитанником «Краснодара» Комличенко
Обновлено в 00:36
Футбол
Виталий Мутко покинул прост президента РФС
Российский футбольный союз объявил, что скандально известный Виталий Мутко покинул пост президента организации.
Обновлено вчера в 05:01
Футбол
«ПСЖ» и «Челси» поспорят за полузащитника «Лилля»
По данным RMC, интерес к 26-летнему бразильцу проявляют "Шальке", "ПСЖ" и "Челси".
Обновлено в 00:16
Футбол
Капелло отказался от должности технического директора «Ромы»
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отказался от должности технического директора «Ромы», сообщает Football Italia.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
«Арсенал» проведет три сбора в зимнюю паузу
"Арсенал" проведет три сбора в зимнюю паузу перед стартом второй части чемпионата России, сообщает официальный сайт тульской команды.
Обновлено вчера в 13:40