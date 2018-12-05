Происшествия

Футболист Мамаев возместил ущерб потерпевшему водителю
РБК
04:37

«Просим приобщить заявление отца Мамаева о возможности быть залогодателем, ответ следователя об отказе в прекращении уголовного дела и документ, подтверждающий, что ущерб перед потерпевшим водителем полностью погашен», — сказал защитник.
РБК04:37

Подробнее о событии

Футболист Мамаев возместил ущерб потерпевшему водителю

РБК04:37

В сети появилось видео из суда с Мамаевым и Кокориным

Брянские новости04:21

Футболист Мамаев возместил ущерб потерпевшему водителю

ТАСС04:59

Мамаев возместил ущерб пострадавшему водителю

Газета.Ru04:38

Кокорин и Мамаев впервые встретились в суде после ареста

РИА Новости03:59

Алана Мамаева не против, если футболист будет жить в ее квартире в Краснодаре в случае освобождения

Sport24.ru04:41

Следствие считает, что обвиняемые могут продолжить преступную деятельность и скрыться из страны

Спорт-Экспресс04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Происшествия

Причиной пожара в приюте для животных в Москве мог стать поджог

Обновлено в 04:54
Происшествия

Неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца»

Неадекватный мужчина ворвался в московскую редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал.
Обновлено в 04:54
Происшествия

МВД: План «Сирена» из-за сбежавшего охранника в Москве не вводился

«Информацию о якобы сбежавшем с автоматом охраннике не подтверждаем»,— приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Алексей Малобродский госпитализирован в тяжелом состоянии

"Вчера Малобродского госпитализировали в кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии", - рассказала адвокат продюсера Ксения Карпинская.
Обновлено в 04:40
Происшествия

У посетительницы Эрмитажа украли миллион рублей

Обновлено в 04:55
Происшествия

Грузовик с 20 тоннами фарша пропал по дороге в Петербург

Обновлено в 04:51
Происшествия

В Новой Каледонии отменили предупреждение об угрозе цунами

Как сообщил в среду Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Открытое горение ликвидировано на складе в Петербурге

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Воспитательницу детсада в Хабаровске осудили за торговлю наркотиками

Обновлено в 04:56
Происшествия

На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине

Обновлено в 04:35
Происшествия

В Петербурге начинается суд по делу о теракте в супермаркете

В Санкт-Петербурге в среду, 5 декабря, начинается судебный процесс по резонансному делу о теракте в супермаркете «Перекрёсток», который произошел в конце декабря 2017 года.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Дело о сексуальном насилии в детском доме Петербурга передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора одной из школ Санкт-Петербурга и его соучастников, подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома с 2002 по 2017 год, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Ставрополье

От лобового удара на месте погибли четыре человека.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Рейс из Сочи в Краснодар отменили после неполадок с шасси

Рейс авиакомпании UTair из Сочи в Краснодар отменили после того, как борт вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси, сообщил ТАСС представитель авиакомпании.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Футболист Ломакин поссорился с таксистом перед смертью

По словам приятеля Ломакина Ивана, как говорится в материале, они вместе отдыхали у него дома, пока там не было родителей, а затем решили поехать к футболисту домой.
Обновлено в 04:37
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное