Происшествия
Футболист Мамаев возместил ущерб потерпевшему водителю
Футболист Мамаев возместил ущерб потерпевшему водителюРБК04:37
«Просим приобщить заявление отца Мамаева о возможности быть залогодателем, ответ следователя об отказе в прекращении уголовного дела и документ, подтверждающий, что ущерб перед потерпевшим водителем полностью погашен», — сказал защитник.
РБК04:37
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Происшествия
Футболист Ломакин поссорился с таксистом перед смертью
По словам приятеля Ломакина Ивана, как говорится в материале, они вместе отдыхали у него дома, пока там не было родителей, а затем решили поехать к футболисту домой.
Обновлено в 04:37