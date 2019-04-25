Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТПREGNUM 05:01

Очередное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы 25 апреля началось с задержкой более чем в полчаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отложить начало процесса пришлось по причине того, что прокурор не прибыла на место вовремя.

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП

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