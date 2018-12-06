Происшествия
Кокорин с Мамаевым отметят Новый год в СИЗО
Кокорин с Мамаевым отметят Новый год в СИЗОJustMediaвчера в 00:20
В Тверском суде огласили решение по делу футболистов Кокорина и Мамева. Спорсменов оставили под арестом до 8 февраля 2019 года.
JustMediaвчера в 00:20
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Питер день за днем: Кокорин не вернется на свободу, новые трансферы «Зенита»
Спорт день за днемвчера в 03:24
Суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также других фигурантов этого дела
Эхо Москвы05 декабря в 22:21
«Однажды спас брату жизнь. Смешная история». Александр Кокорин – от сумы до тюрьмы
Спорт-Экспрессвчера в 16:10
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Происшествия
Сотрудников CNN эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Кузбассе два человека замерзли насмерть из-за 40-градусных морозов
Два человека погибли и еще по меньшей мере 20 пострадали за прошедшие сутки в результате жесточайших морозов в Кемеровской области, сообщает в пятницу утром региональный департамент охраны здоровья населения со ссылкой на областной центр медицины катастроф.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Во Владивостоке судно КНДР сорвало с якоря и выбросило на берег
"Судно стояло в порту, его сорвало с якоря и выбросило на берег", - сказал представитель.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
В Анапе ликвидирован пожар в трех частных домах
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о ликвидации пожара на территории трех частных домов в Анапе.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина
В свою очередь в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49 в четверг днем.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Розенбаум во время полета оказал помощь потерявшей сознание пассажирке
Обновлено в 00:08
Происшествия
Более 30 человек пострадали в Польше в результате ДТП с автобусом
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Глава Петербурга обратился в МВД из-за проверок в фонде Сокурова
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к начальнику петербургского управления МВД Сергею Умнову и прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой проверить возможность того, что проверки в фонде режиссера Александра Сокурова были провокацией.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Суд освободил основателя сайта «Смотра.ру» Эрика Давидыча
Арест с имущества пары тоже снят, сообщает агентство "Интерфакс". Напомним, в феврале 2017 года Китуашвили был арестован.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Под Хабаровском проверяют сообщения о бившем пациента табуретом враче
Полиция Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае проводит проверку после сообщений о том, что врач в ходе конфликта якобы ударил пациента табуретом, сказал РИА Новости представитель городского управления МВД в пятницу.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти
В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Полиция сорвала концерт IC3PEAK в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента в школе в Москве
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту инцидента в школе в Москве возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
Мужчина с топором устроил погром в книжном магазине Петербурга
Мужчина с топором ворвался в книжный магазин на улице Маяковского в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Полиграф Полиграфыч: В СК начали определять ложь по движению глаз
По данным СК за девять месяцев 2018 года, среди коррупционных преступлений лидирует мелкое взяточничество (1 366 преступлений), на втором месте — мошенничество (1 210), на третьем — дача взятки (1 105).
Обновлено в 00:01