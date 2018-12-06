В Тверском суде огласили решение по делу футболистов Кокорина и Мамева. Спорсменов оставили под арестом до 8 февраля 2019 года.

Кокорин с Мамаевым отметят Новый год в СИЗО

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