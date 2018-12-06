Происшествия

Кокорин с Мамаевым отметят Новый год в СИЗО
JustMedia
вчера в 00:20

В Тверском суде огласили решение по делу футболистов Кокорина и Мамева. Спорсменов оставили под арестом до 8 февраля 2019 года.
JustMediaвчера в 00:20

Подробнее о событии

Питер день за днем: Кокорин не вернется на свободу, новые трансферы «Зенита»

Спорт день за днемвчера в 03:24

Суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также других фигурантов этого дела

Эхо Москвы05 декабря в 22:21

«Однажды спас брату жизнь. Смешная история». Александр Кокорин – от сумы до тюрьмы

Спорт-Экспрессвчера в 16:10

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца

Газета.Ru05 декабря в 17:12

Суд оставил Мамаева и Кокорина в СИЗО до февраля

Интерфакс05 декабря в 08:24

Суд продлил на два месяца арест Мамаеву и Кокорину

ТАСС05 декабря в 08:39

Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО

РИА Новости05 декабря в 11:30
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Происшествия

Сотрудников CNN эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Обновлено в 00:09
Происшествия

В Кузбассе два человека замерзли насмерть из-за 40-градусных морозов

Два человека погибли и еще по меньшей мере 20 пострадали за прошедшие сутки в результате жесточайших морозов в Кемеровской области, сообщает в пятницу утром региональный департамент охраны здоровья населения со ссылкой на областной центр медицины катастроф.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Во Владивостоке судно КНДР сорвало с якоря и выбросило на берег

"Судно стояло в порту, его сорвало с якоря и выбросило на берег", - сказал представитель.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В Анапе ликвидирован пожар в трех частных домах

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о ликвидации пожара на территории трех частных домов в Анапе.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина

В свою очередь в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49 в четверг днем.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Розенбаум во время полета оказал помощь потерявшей сознание пассажирке

Обновлено в 00:08
Происшествия

Более 30 человек пострадали в Польше в результате ДТП с автобусом

Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Глава Петербурга обратился в МВД из-за проверок в фонде Сокурова

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к начальнику петербургского управления МВД Сергею Умнову и прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой проверить возможность того, что проверки в фонде режиссера Александра Сокурова были провокацией.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Суд освободил основателя сайта «Смотра.ру» Эрика Давидыча

Арест с имущества пары тоже снят, сообщает агентство "Интерфакс". Напомним, в феврале 2017 года Китуашвили был арестован.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Под Хабаровском проверяют сообщения о бившем пациента табуретом враче

Полиция Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае проводит проверку после сообщений о том, что врач в ходе конфликта якобы ударил пациента табуретом, сказал РИА Новости представитель городского управления МВД в пятницу.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти

В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Полиция сорвала концерт IC3PEAK в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента в школе в Москве

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту инцидента в школе в Москве возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия

Мужчина с топором устроил погром в книжном магазине Петербурга

Мужчина с топором ворвался в книжный магазин на улице Маяковского в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Полиграф Полиграфыч: В СК начали определять ложь по движению глаз

По данным СК за девять месяцев 2018 года, среди коррупционных преступлений лидирует мелкое взяточничество (1 366 преступлений), на втором месте — мошенничество (1 210), на третьем — дача взятки (1 105).
Обновлено в 00:01
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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