Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев впервые после задержания встретились в суде. Спортсмены находятся в одном помещении с прозрачными стенами в зале заседания, передает РИА Новости.

Кокорин и Мамаев впервые после задержания встретились в суде

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