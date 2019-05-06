Футбол
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в судеREGNUM 15:29
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин во время выступления с последним словом в Пресненском районном суде Москвы признали, что наносили удары потерпевшим.
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Безусловно, я раскаиваюсь. Это принесло большой вред моей семье. Я еще раз прошу прощения у потерпевших. Хотелось бы вернуться в большой спорт, это будет возможно только, если мы быстрее освободиться. Это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне.
— Павел Мамаев, российский футболистНТВ 15:53
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