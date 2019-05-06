Футбол

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в судеREGNUM 15:29

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин во время выступления с последним словом в Пресненском районном суде Москвы признали, что наносили удары потерпевшим.
Читать в источнике
Павел Мамаев
Безусловно, я раскаиваюсь. Это принесло большой вред моей семье. Я еще раз прошу прощения у потерпевших. Хотелось бы вернуться в большой спорт, это будет возможно только, если мы быстрее освободиться. Это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне.
— Павел Мамаев, российский футболистНТВ 15:53

Подробнее о событии

«Каждый день в неволе отдаляет нас от возвращения в спорт». Мамаев выступил с последним словом

Sport24.ru14:58

Кокорин и Мамаев в последнем слове попросили не ломать их судьбу

РБК15:49

Павел Мамаев: «Мы уже отбыли свое наказание, хотелось бы вернуться в большой спорт»

Матч ТВ15:18

Кокорин-младший: в СИЗО прочитал 40 книжек, это рекорд

Московский Комсомолец15:10

Мамаев: спорт - это наша единственная работа

Газета.Ru16:16

Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать

Чемпионат14:57

Суд 8 мая огласит приговор футболистам Кокорину и Мамаеву по делу о драках

Говорит Москва15:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Происшествия

В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

Обновлено в 14:31
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено в 14:01
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Шереметьево ищут тех, кто смеялся над горящим SSJ-100

Обновлено в 12:44
Финансы

Американские индексы снизились на фоне осложнений в торговых переговорах между США и КНР

Биржевые индексы в США снизились на фоне напряжения в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Политика

Конгрессмены США требуют от Трампа представить доклад о санкциях в рамках акта Магнитского

"В настоящее время администрация опоздала с предоставлением необходимого Конгрессу доклада на более чем четыре месяца, а Министерство финансов США в последний раз в декабре 2017 года вводило санкции против физических лиц из РФ в рамках акта Магнитского", - говорится в письме.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Происшествия

На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Интернет

Facebook изучает посты пользователей для обучения систем ИИ

Компания использовала полученные данные для обучения систем искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:42
Политика

Помпео заявил о попытке добиться прогресса во время встречи с Лавровым

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что темы встречи с Помпео стали продолжением телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 15:22
Политика

США отзывают посла на Украине, узнали СМИ

Американский посол на Украине Мари Йованович закончит свою работу на этой должности. Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Загорелся правый двигатель: инженер Харинин выложил в Сеть ролик начало пожара в самолете Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:48
Происшествия

Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet

Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

Обновлено в 12:09
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» нацелились на Дибалу

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» проявляют интерес к аргентинскому нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале.
Обновлено в 16:14
Футбол

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Россия обучит китайских и турецких военных работе с С-400

Обновлено в 14:24
Кино

Студия Spyglass снимет римейк «Восставшего из ада»

Студия Spyglass намерена перезапустить популярную в прошлом франшизу "Восставший из ада", создателем которой был Клайв Баркер.
Обновлено в 15:38
Кино

«Мстители: Финал» стал вторым самым кассовым фильмом в истории

Как передает ТАСС со ссылкой на компанию-прокатчика The Walt Disney, «Мстители: Финал» стал пятым фильмом в истории, который набрал более 2 млрд. в мировом прокате.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич

Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 13:56
Наука

Видеоблогер научил робота-пылесоса кричать и материться

Обновлено в 09:25
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Хоккей

Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Обновлено в 13:15
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала подросшую дочь публике

Певица Нюша поделилась с поклонниками уникальными кадрами, на которых впервые запечатлела свою подросшую дочь.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Футбол

Сергей Базаревич: «Шансы „Реала“, ЦСКА и „Фенербахче“ на победу в „Финале четырех“ равны»

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич оценил шансы московского ЦСКА, испанского «Реала» и турецкого «Фенербахче» на победу в «Финале четырех» Евролиги.
Обновлено в 15:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное