Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в судеREGNUM 15:29

Безусловно, я раскаиваюсь. Это принесло большой вред моей семье. Я еще раз прошу прощения у потерпевших. Хотелось бы вернуться в большой спорт, это будет возможно только, если мы быстрее освободиться. Это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне.

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Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

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