Футбол
Кокорин и Мамаев в колонии сыграют в футбол с командой ПФЛRT на русском вчера в 12:00
«ФК «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключённые исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», — написано в сообщении.
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10 августа в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области состоится матч между командой заключенных ИК-4 и белгородским «Салютом», выступающим в ПФЛ (втором дивизионе чемпионата России), сообщает официальный Instagram «Салюта».РБКвчера в 12:20
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Игрок «Салюта» Колесников: «Давно не видел Кокорина и Мамаева. Приятно будет встретиться»
Sport24.ruвчера в 12:09
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