с чего всё началось

«ФК «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключённые исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», — написано в сообщении.

Кокорин и Мамаев в колонии сыграют в футбол с командой ПФЛ

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Происшествия Поврежденный в ходе штурма дом Атамбаева сняли на видео Всего было предпринято две попытки штурма резиденции, расположенной в 20 километрах от Бишкека, но обе они были отбиты сторонниками Атамбаева.

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Футбол «Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.