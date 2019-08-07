Футбол

Кокорин и Мамаев в колонии сыграют в футбол с командой ПФЛRT на русском вчера в 12:00

«ФК «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключённые исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», — написано в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
10 августа в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области состоится матч между командой заключенных ИК-4 и белгородским «Салютом», выступающим в ПФЛ (втором дивизионе чемпионата России), сообщает
 официальный Instagram «Салюта».
РБКвчера в 12:20

Подробнее о событии

🦁Команда Кокорина и Мамаева «Золотой лев» сыграет в колонии с белгородским «Салютом» 10 августа

Sports.ruвчера в 10:30

Кокорину и Мамаеву бросил вызов клуб ПФЛ. Что нужно знать о матче

Спорт-Экспресс02:35

Игрок «Салюта» Колесников: «Давно не видел Кокорина и Мамаева. Приятно будет встретиться»

Sport24.ruвчера в 12:09

Кокорин и Мамаев сыграют против белгородского «Салюта»

Бел.Рувчера в 10:05

Кокорин и Мамаев сыграют в колонии с командой «Салют» из Белгорода

Чемпионат07:00

«Салют Белгород» сыграет против Кокорина и Мамаева

БелПрессавчера в 10:04

Матч команды колонии Кокорина и Мамаева против белгородского клуба будет закрытым

ТАССвчера в 10:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Хоккей

Хабибулин - о «Тампе»: «Здорово, что наш российский вратарь ставит рекорды»

Бывший вратарь "Тампы" Николай Хабибулин в интервью "СЭ" назвал лучших партнеров, с которыми он пересекался в составе "Лайтнинг".
Обновлено в 07:05
Общество

Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»

Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Политика

Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева

Киргизские силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Прилепин сообщил «страшные новости с Донбасса»

В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один ополченец Донецкой народной республики, еще двое получили тяжелые ранения, сообщил писатель, экс-заместитель командующего батальона народной милиции ДНР Захар Прилепин.
Обновлено вчера в 10:30
Экономика

Росстат сообщил о росте цен на хлеб

По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.
Обновлено в 07:24
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа

Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

У сотрудников ФБК прошли обыски

Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:08
Экономика

Минфин предложил отдать непрофильные функции министерств на аутсорсинг

Минфин России предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг.
Обновлено в 06:26
Футбол

Семак считает, что матч с «Динамо» станет тяжелым для «Зенита»

Малком может выйти на поле и в стартовом составе, но вопрос решат перед матчем.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Поврежденный в ходе штурма дом Атамбаева сняли на видео

Всего было предпринято две попытки штурма резиденции, расположенной в 20 километрах от Бишкека, но обе они были отбиты сторонниками Атамбаева.
Обновлено в 05:06
Гаджеты

Samsung представил новый флагманский смартфон

Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Из-за ДТП с автобусом под Новороссийском госпитализировали 44 человека

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Шоу-бизнес

Владимир Винокур выложил архивный снимок с Софией Ротару

Юморист Владимир Винокур выложил архивный снимок с певицей Софией Ротару. На фотографии известной исполнительнице всего 42 года.
Обновлено в 05:00
Общество

Верховный суд освободил банки от исполнения закона о коллекторах

8 августа стало известно, что Верховный суд РФ фактически освободил банки от исполнения закона о коллекторах, так как отменил штраф, назначенный ПАО «Плюс Банк» за психологическое давление на должника.
Обновлено в 03:03
Общество

Тропический шторм «Франциско» в Приморье сняли на видео

В Приморском крае устраняют последствия прохождения тропического шторма "Франциско".
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Сын Максима Коновалова перенес клиническую смерть и два месяца комы

Сын Максима Коновалова пережил клиническую смерть и два месяца находился в коме.
Обновлено в 00:29
Интернет

ФАС России возбудила дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Apple в связи с действиями корпорации на рынке распространения приложений для iOS, сообщает 8 августа пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:38
Общество

МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Происшествия

У Уральского турбинного завода в Екатеринбурге произошел пожар

Обновлено в 04:35
Наука

Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды

"Команде ученых Великобритании и Украины удалось изготовить экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики homemade", — отметили в сообщении.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Украинская пресса выдала фото тушёнки как «доказательство присутствия российских войск на Донбассе»

Автор статьи выражает удивление тому, что украинская сторона в лице авторитетного в Украине издательства, всерьёз воспринимает фото тушёнки, которую произвели на территории Российской Федерации.
Обновлено в 03:46
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное