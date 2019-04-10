Кокорин и Мамаев потратили до драки почти ₽400 тыс. в кафе и клубеРБК 13:04

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева потратила в кафе и стриптиз-клубе почти 400 тыс. руб. в день драки. Об этом сообщил прокурор в Пресненском суде Москвы, передает Sport24. Он сказал, что в деле есть чек из кафе на сумму около 265 тыс. руб.

Кокорин и Мамаев потратили до драки почти ₽400 тыс. в кафе и клубе

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