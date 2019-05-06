Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 маяГазета.Ru 16:30
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Экономика
ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной
Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено в 14:34
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Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13
В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.
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Происшествия
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После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Футбол
Экс-тренер сборной России прокомментировал наказание Кокорина
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался относительно ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который сидит за решеткой, передает "Спорт-Экспресс".
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Авто
Chevrolet Corvette C8 нового поколения может стать кабриолетом
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Технологии
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Российская компания Incarnet, которая работает в сфере высокоскоростного интернета, создала новейшую систему обеспечения машин бесперебойным интернетом, рассказал основатель компании Антон Есин.
Обновлено в 20:50
Происшествия
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Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 21:30
Финансы
Венесуэла еще больше либерализовала валютный рынок
Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
Обновлено в 22:07
Футбол
Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе
«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».
Обновлено в 16:52
Общество
Магаданский губернатор в 2018 году заработал около 5,5 млн рублей
С.Носов в мае 2018 года был назначен врио главы Магаданской области, в сентябре избран губернатором региона.
Обновлено в 22:13
Происшествия
Администрация Шереметьево накажет посмеявшихся над авиакатастрофой сотрудников
В Сеть попал видеоролик, на котором некие люди смеются над критической ситуацией в Шереметьево.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Следователи приступили к анализу самописцев сгоревшего SSJ-100
«Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета изъяли со взлётно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолёта и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 18:25
Космос
Расчеты и мечтания - 2
Недавняя публикация в "Труде", в которой анализировались различные транспортные схемы полета экипажей на Луну ("Расчеты и мечтания", 26 апреля с. г.), вызвала большой интерес у специалистов и у тех, кто имеет привычку заглядывать за горизонт.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
США направляют авианосец к берегам Ирана
Обновлено вчера в 21:23
Наука
Древняя стела подтвердила существование библейского царя
Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.
Обновлено 03 мая в 18:55
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Кино
«Мстители: Финал» возглавили российский прокат в выходные
Американский фантастический боевик "Мстители: Финал" режиссеров Энтони и Джо Руссо возглавил российский прокат в выходные, собрав 925 миллионов рублей, общие сборы за неделю составили более 2 миллиардов рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Смартфоны Mi A3 и Mi A3 Lite получат процессоры серии Snapdragon 700
Предполагается использование Snapdragon 710 или 712, но не исключено что Mi A3 получит Snapdragon 730.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес
Диана Шурыгина показала фотографию, на которой позирует вместе с супругом около зеркала.
Обновлено в 16:00
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Жителя Камчатки нашли мертвым возле убитого медведя
Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства гибели местного жителя, рядом с которым обнаружили убитого медведя, сообщает региональное Следственное управление.
Обновлено в 19:33
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Обновлено в 12:54
Культура
По хитам Булановой сняли практически автобиографичный сериал
Обновлено в 20:25
Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять SSJ-100
Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.
Обновлено в 08:56