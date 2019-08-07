Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в колонии против профессиональных футболистовВечерняя Москва 11:44
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 10 августа сыграют за команду колонии № 4 «Золотой лев» в матче против профессионального коллектива «Салют» из Белгорода. Игра пройдет на спортивной площадке исправительного учреждения.
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Команда «Золотой лев», за которую выступают нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, проведёт товарищеский матч с «Салютом», сообщает пресс-служба белгородской команды на странице в «Инстаграме».Чемпионат10:33
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