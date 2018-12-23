Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют уникальный матч в СИЗО, где сейчас находятся. И хоть свободы обоим он не принесет, игра может стать красивым завершением почти 250-летней истории легендарной Бутырки, которую, напомним, собираются закрывать.

с чего всё началось

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся.

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»

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