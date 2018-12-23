Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют уникальный матч в СИЗО, где сейчас находятся. И хоть свободы обоим он не принесет, игра может стать красивым завершением почти 250-летней истории легендарной Бутырки, которую, напомним, собираются закрывать.

с чего всё началось

Мне нужно лишь самому собрать команду. Кокориных уговорю, и старшего, и младшего, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите.

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в футбол за команду заключенных против сотрудников СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками «Бутырки»

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