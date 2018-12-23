Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против надзирателей
Известия
10:11

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев примут участие в футбольном матче, который пройдет в СИЗО «Бутырка». Об этом «РИА Новости» в воскресенье, 23 декабря, рассказала заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
Известия10:11
с чего всё началось

Кокорин и Мамаев сыграют уникальный футбольный матч в Бутырке

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют уникальный матч в СИЗО, где сейчас находятся. И хоть свободы обоим он не принесет, игра может стать красивым завершением почти 250-летней истории легендарной Бутырки, которую, напомним, собираются закрывать.
Московский Комсомолец06:27

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Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч против сотрудников СИЗО

РБК10:43

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с охранниками «Бутырки»

Газета.Ru10:24

Мамаев оценил идею сыграть в футбол с сотрудниками СИЗО

RT на русском10:10

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против охранников СИЗО

Матч ТВ07:54

Кокорин и Мамаев могут сыграть в футбол уже в начале января? Подробности

Спорт-Экспресс11:20

Адвокат Мамаева: матч с сотрудниками СИЗО? Под Новый год у нас возможно всё

Чемпионат08:11

Глава профсоюза футболистов: «Не вижу в матче Кокорина и Мамаева в СИЗО ничего такого»

Sport24.ru10:52
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Футбол

«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:37
Футбол

«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу

Обновлено в 07:52
Футбол

Дзюба вошел в сотню лучших игроков года по версии Marca

Обновлено в 11:25
Футбол

«Интер» отстранил Наингголана от работы с командой

«Интер» временно отстранил полузащитника Раджу Наингголана от работы с командой, сообщает BBC.
Обновлено в 09:12
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
Футбол

Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол

Сарри обсудил с Игуаином возможный трансфер в «Челси»

Итальянский специалист обсудил с форвардом его возможный трансфер в «Челси».
Обновлено в 10:54
Футбол

Дом Тиагу Силвы в Париже ограбили

Парижский дом защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0). Как сообщает RMC, бразилец обнаружил исчезновение ценных вещей, когда вернулся домой после игры.
Обновлено в 06:51
Футбол

Манолас начал сотрудничество с Райолой

Защитник «Ромы» Костас Манолас начал сотрудничество с агентом Мино Райолой.
Обновлено в 10:26
Футбол

Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Обновлено в 08:43
Футбол

Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
Футбол

Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес

Обновлено в 07:22
Футбол

«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Арсенала» Рэмзи

В услугах 27-летнего футболиста заинтересована «Бавария», которая хочет подписать игрока бесплатно и сможет официально начать согласовывать будущий контракт с Рэмзи с января 2019 года, но мюнхенцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Ювентуса» и «Интера».
Обновлено в 11:06
Футбол

Погба поблагодарил Моуринью за трофеи

Обновлено в 07:16
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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