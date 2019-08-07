Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футболЖивая Кубань вчера в 13:42

В игре примут участие ветераны, президент клуба и молодые игроки. Встреча транслироваться не будет, запись матча появится позже на сайте футбольного клуба. Ранее «Живая Кубань» сообщала, что Кокорин им Мамаев отправились в колонию.
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Команда «Золотой лев», за которую выступают нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, проведёт товарищеский матч с «Салютом», сообщает пресс-служба белгородской команды на странице в «Инстаграме
».
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