с чего всё началось

В игре примут участие ветераны, президент клуба и молодые игроки. Встреча транслироваться не будет, запись матча появится позже на сайте футбольного клуба. Ранее «Живая Кубань» сообщала, что Кокорин им Мамаев отправились в колонию.

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Кокорин и Мамаев сыграют в футбол

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