Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футболЖивая Кубань 13:42
В игре примут участие ветераны, президент клуба и молодые игроки. Встреча транслироваться не будет, запись матча появится позже на сайте футбольного клуба. Ранее «Живая Кубань» сообщала, что Кокорин им Мамаев отправились в колонию.
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с чего всё началось
Команда «Золотой лев», за которую выступают нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, проведёт товарищеский матч с «Салютом», сообщает пресс-служба белгородской команды на странице в «Инстаграме».Чемпионат10:33
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