Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют против клуба ПФЛSportbox.RU вчера в 10:43

«Салют Белгород» проведет матч с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4 Александр Кокорин и Павел Мамаев. Встреча состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.
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10 августа в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области состоится матч между командой заключенных ИК-4 и белгородским «Салютом», выступающим в ПФЛ (втором дивизионе чемпионата России), сообщает
 официальный Instagram «Салюта».
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