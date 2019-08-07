с чего всё началось

«Салют Белгород» проведет матч с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4 Александр Кокорин и Павел Мамаев. Встреча состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.

Кокорин и Мамаев сыграют против клуба ПФЛ

Футбол «Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.

Происшествия У сотрудников ФБК прошли обыски Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Политика Россия прокомментировала события в Киргизии Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.

Происшествия СК задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

Энергетика Цены на нефть растут после резкого падения В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения.

Политика Зеленский заявил о планах провести земельную реформу Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с турецкими бизнесменами заявил, что планирует провести в стране земельную реформу и открыть в следующем году рынок земли.

Экономика «Ведомости» узнали о планах Минфина сократить функции министерств Минфин РФ планирует повысить эффективность органов госуправления путем избавления министерств от части функций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы.

Политика В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.

Здоровье Врач назвал признаки склонности к инфаркту Как пишет издание «Медикфорум», врач назвал признаки склонности к инфаркту, одним из симптомов «летнего инфаркта» является сильная одышка.

Финансы Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже теснит доллар США и евро.

Кино Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Путешествия Названы самые часто забываемые вещи в самолете Эксперты рассказали, какие вещи туристы чаще всего забывают в самолете.

Здоровье Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.

Общество Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.

Армия и оружие В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.

Армия и оружие Прилепин сообщил «страшные новости с Донбасса» В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один ополченец Донецкой народной республики, еще двое получили тяжелые ранения, сообщил писатель, экс-заместитель командующего батальона народной милиции ДНР Захар Прилепин.

Происшествия Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.

Недвижимость Цены на новостройки в Сочи достигли исторического рекорда В бизнес-классе цена "квадрата" выросла на 6% до 181,5 тыс. руб. Сегодня в продаже на первичном рынке в Сочи, по данным Macon, находится более 12,6 тыс. квартир и апартаментов.

Политика Зеленский хочет легализовать казино Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры.

Экономика В Росстате сообщили о росте цен на хлеб Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.