Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против клуба ПФЛSportbox.RU вчера в 10:43
«Салют Белгород» проведет матч с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4 Александр Кокорин и Павел Мамаев. Встреча состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.
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10 августа в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области состоится матч между командой заключенных ИК-4 и белгородским «Салютом», выступающим в ПФЛ (втором дивизионе чемпионата России), сообщает официальный Instagram «Салюта».РБКвчера в 12:20
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Игрок «Салюта» Колесников: «Давно не видел Кокорина и Мамаева. Приятно будет встретиться»
Sport24.ruвчера в 12:09
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