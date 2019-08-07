с чего всё началось

«ФК «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключённые исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», — написано в сообщении.

Кокорин и Мамаев в колонии сыграют в футбол с командой ПФЛ

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