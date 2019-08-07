Футбол

Кокорин и Мамаев в колонии сыграют в футбол с командой ПФЛRT на русском вчера в 12:00

«ФК «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключённые исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», — написано в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
10 августа в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области состоится матч между командой заключенных ИК-4 и белгородским «Салютом», выступающим в ПФЛ (втором дивизионе чемпионата России), сообщает
 официальный Instagram «Салюта».
РБКвчера в 12:20

Подробнее о событии

🦁Команда Кокорина и Мамаева «Золотой лев» сыграет в колонии с белгородским «Салютом» 10 августа

Sports.ruвчера в 10:30

Кокорину и Мамаеву бросил вызов клуб ПФЛ. Что нужно знать о матче

Спорт-Экспресс02:35

Игрок «Салюта» Колесников: «Давно не видел Кокорина и Мамаева. Приятно будет встретиться»

Sport24.ruвчера в 12:09

Кокорин и Мамаев сыграют против белгородского «Салюта»

Бел.Рувчера в 10:05

В «Салюте» рассказали о решении сыграть в колонии с Кокориным и Мамаевым

Чемпионат03:01

«Салют Белгород» сыграет против Кокорина и Мамаева

БелПрессавчера в 10:04

Матч команды колонии Кокорина и Мамаева против белгородского клуба будет закрытым

ТАССвчера в 10:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Происшествия

Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева

Обновлено вчера в 14:55
Экономика

Uniper отложила запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС

Германская Uniper перенесла с конца 2019 года на начало 2020 года запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС своей дочерней структуры ПАО "Юнипро", следует из материалов компании.
Обновлено в 02:46
Футбол

Новичок «ПСЖ» Эррера пропустит около месяца из-за травмы

Новичок «ПСЖ» Андер Эррера получил травму на тренировке команды в среду, сообщает пресс-служба парижского клуба.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика

Медведев поручил разработать механизм активизации бизнеса на Курилах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минфину РФ и правительству Сахалинской области составить план по активизации бизнеса на Курилах.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги

Обновлено в 02:43
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей

Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Энергетика

Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель

Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

В Челябинске таксист насмерть сбил полицейского

Трагедия случилась накануне, в 23.00, в Ленинском районе. Таксист насмерть сотрудника полиции. От полученных ранений он погиб на месте.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В результате ДТП под Новороссийском погибли три человека

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Пуликовский сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в результате ДТП под Новороссийском, в котором автобус и легковой автомобиль сорвались с обрыва, погибли три человека, ещё 32 пострадали.
Обновлено вчера в 18:28
Гаджеты

Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

Зидан: «„Реал“ прогрессирует с каждым днём»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбург" (1:0). В этом году мы хотим быть конкурентоспособными.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией

По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Прокуратура расследует 15 дел о вырубке леса в Красноярском крае

В Красноярском крае расследуются 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса и должностных преступлениях чиновников.
Обновлено в 02:28
Политика

Савченко снялась в «эротичной» фотосессии на берегу Балтийского моря

Депутат Верховной рады Надежда Савченко выложила в Сеть необычную фотосессию.
Обновлено вчера в 21:28
Гаджеты

В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri

В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронят в Торонто

Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено вчера в 08:21
Экономика

Россияне нарастили лимит по кредиткам на 12,3% во втором квартале

Самый большой средний лимит по кредиткам был отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, ХМАО и Приморском крае.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкций

Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 00:33
Политика

Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире

Обновлено в 02:32
Происшествия

В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины

Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Задержан подозреваемый во взрыве автомобиля в Магнитогорске

Предполагаемый организатор взрыва автомашины в Магнитогорске задержан. Об этом журналистам сообщили в силовых структурах.
Обновлено в 01:42
Наука

В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана

Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Музыка

Продюсерский центр Фадеева запрещает выступать певице Наргиз

Певица Наргиз Закирова заявила, что Максим Фадеев запрещает ей давать концерты.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Назначен новый генконсул Германии в Екатеринбурге

Новым генеральным консулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе.
Обновлено в 01:59
Общество

Резкое падение давления и дожди придут в Москву 8 августа

Обновлено в 00:14
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное