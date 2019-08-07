Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против белгородского «Салюта»Go31.ru вчера в 09:46
Матч состоится 10 августа в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевке Белгородской области. Заключённые исправительного учреждения входят в команду «Золотой лев».
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10 августа в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области состоится матч между командой заключенных ИК-4 и белгородским «Салютом», выступающим в ПФЛ (втором дивизионе чемпионата России), сообщает официальный Instagram «Салюта».РБКвчера в 12:20
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Игрок «Салюта» Колесников: «Давно не видел Кокорина и Мамаева. Приятно будет встретиться»
Sport24.ruвчера в 12:09
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