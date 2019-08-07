с чего всё началось

Матч состоится 10 августа в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевке Белгородской области. Заключённые исправительного учреждения входят в команду «Золотой лев».

Кокорин и Мамаев сыграют против белгородского «Салюта»

Политика Baza обвинила «Роснефть» в слежке за своими журналистами С помощью слежки за журналистами служба безопасности «Роснефти» планирует выяснить, был ли кем-то заказан материал о загородном доме Сечина, утверждают источники Baza.

Происшествия Пассажирский автобус рухнул с обрыва в Новороссийске Рейсовый автобус съехал с дороги и упал в кювет под Новороссийском.

Армия и оружие Прилепин сообщил «страшные новости с Донбасса» В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один ополченец Донецкой народной республики, еще двое получили тяжелые ранения, сообщил писатель, экс-заместитель командующего батальона народной милиции ДНР Захар Прилепин.

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Происшествия В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Шоу-бизнес Ксения Собчак выложила селфи с Тарантино Комментарий Тарантино привела у себя в инстаграме Ксения Собчак, выложив в соцсеть селфи с Квентином.

Происшествия В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты» Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.

Футбол «Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».

Экономика Бизнес может столкнуться с проблемами при выводе капитала за рубеж Минфин предлагает в проекте направлений свой способ решить проблему: применять льготную ставку только в том случае, если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании.

Общество Омской учительнице грозит штраф после показа детям фильма ужасов Административное дело завели на учительницу одной из частных школ в Омске, которая показала детям фильм ужасов "Кукла" с возрастным цензом 16+, на что пожаловались некоторые родители, сообщает в четверг прокуратура Омской области.

Происшествия СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

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Происшествия На западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, общая сумма ущерба составила 9,4 млн рублей.

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Экономика Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".

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Политика Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленский действительно состоялся, подтвердили в пресс-службе Кремля 7 августа.

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Охотник» Министерство обороны России разместило видеоматериалы тестового полета концептуально нового ударного беспилотника «Охотник».